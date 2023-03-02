Губернаторы регионов Сибири готовят заявку в федеральный центр на выделение 4,17 млрд рублей до 2027 года для развития местного авиасообщения. Об этом сообщил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, член комиссии по транспорту Госсовета РФ Фёдор Борисов во время своего выступления на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-23).

«Действующая система субсидирования выглядит таким образом, что высокий уровень федеральных субсидий в отношении дальнемагистральных перевозок, которые в принципе прибыльны. Среднемагистральные перевозки субсидируются. Ближнемагистральные перевозки, которые в принципе убыточны и должны быть в основе пирамиды субсидирования, отнесены к ведению местных бюджетов, возможности которых сильно ограничены. Между тем авиационное сообщение остаётся безальтернативным видом транспорта для очень большой части Сибирского федерального округа»,- считает Борисов.

В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что помимо субсидий, выделяемых регионами, должны также присутствовать и федеральные средства. Глава Кемеровской области считает, что для начала необходимо сделать так, чтобы каждый житель труднодоступного района Сибири имел возможность раз в год слетать в европейскую часть России. Также он отметил, что ранее подобное предложение уже направлялось в федеральный центр, однако по итогу было возвращено на доработку.

В том случае если финансирование будет одобрено, сеть местных воздушных линий планируют расширить со 138 до 157, также на многих направлениях будет увеличена частота полётов. По предварительным данным, увеличение числа пассажиров должно произойти со 170 тыс. человек до 690 тыс. человек в год, а охват населения труднодоступных территорий увеличится со 160 тыс. человек до 430 тыс. человек.

Напомним, что в конце февраля министр экономического развития России Максим Решетников предложил властям Кузбасса самостоятельно найти источники финансирования строительства взлётно-посадочной полосы в аэропорту, строительство которого запланировано вблизи горнолыжного курорта.