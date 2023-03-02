Генеральным директором АО «Экспресс-пригород» назначен заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Нежин. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

«Основными задачами нового руководителя являются развитие пригородных железнодорожных перевозок, открытие новых востребованных маршрутов, а также развитие туристических направлений в пригородных перевозках», — сказано в сообщении.

Новый гендиректор пригородного перевозчика в 2001 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование».

С 2001 по 2019 год Нежин работал на Западно-Сибирской железной дороге, где прошел путь от помощника машиниста железнодорожно-строительных машин до главного инженера дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Западно-Сибирской дирекции филиала ОАО «РЖД».

До 2023 года занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

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