Предложения по реализации стратегии развития Сибири доработают к апрелю

Дорожную карты реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года предложат для первого рассмотрения в апреле. Такое решение приняли члены Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на Красноярском экономическом форуме-2023 (КЭФ-2023).

Продлить работу над инициативами на месяц предложил председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников на заседании общего собрания членов МАСС, прошедшего в рамках КЭФ-2023 2 марта.

«Необходимо дополнительное время для доработки документа объединёнными усилиями регионов при методической поддержке Минэка России», – цитирует пресс-служба МАСС Геннадия Гусельникова.

По словам председателя исполкома МАСС, всего по итогам обсуждений, прошедших на заседаниях координационных советов ассоциации ранее, в первую редакцию стратегии вошло 502 предложения.

Эти предложения касаются, в частности, мероприятий по сохранению природного наследия и ликвидации накопленного экологического вреда, сохранению и восстановлению лесов, созданию условий для опережающего развития экономики, формированию и развитию приоритетных отраслевых кластеров в СФО, созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, а также для развития фундаментальной и прикладной науки.

«Для разработки документа с учётом требований Министерства экономического развития целесообразно привлечь серьезного разработчика, например, СО РАН, грамотно составить техническое задание, чтобы методические рекомендации федеральных органов в результате этой работы были синхронизированы с интересами и потребностями сибирских регионов», – подчеркнул на заседании Геннадий Гусельников.

Отметим, что накануне на совещании в Кузбассе рекомендации по формированию предложений стратегии дал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Ранее в рамках КЭФ-2023 вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что объём частных вложений в экономику Сибири в 2030 году может превысить 7 трлн рублей.