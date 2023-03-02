В Иркутской области сотрудниками ГУ МВД России была пресечена деятельность одной из крупнейших нарколаборатории в Сибири. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Оперативники установили, что для производства наркотиков был оборудован цех в подвале частного дома в поселке Новолетники. Проникнуть в него можно было только по подземному ходу. Наркотические вещества реализовывались на территории региона через социальные сети с использованием электронных платежных систем»,— прокомментировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На месте подпольной лаборатории было изъято более 140 кг синтетического наркотика (альфа-PVP). Также на месте обнаружили около 5 тыс. литров прекурсоров, 600 емкостей и защитные костюмы. Среди задержанных три местных жителя, на мужчин возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Напомним, что в конце декабря 2022 года в Новосибирске была задержана крупная партия наркотиков. Стоимость изъятых веществ оценивается 47 млн. рублей.