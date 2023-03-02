В Новосибирске реализуют восемь социальных проектов, которые придумали школьники

Восемь социально значимых проектов, разработанных лидерами детских общественных объединений и школьных активов, отобраны к практической реализации в Новосибирске. С авторами идей встретится мэр города Анатолий Локоть.

Встреча прошла во Дворце творчества Детей и молодёжи «Юниор», где собрались участники Второго детского форума «Азбука больших возможностей», 2 марта. Мероприятие состоялось в рамках просветительско-образовательного проекта «Встреча со смыслом».

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, участники форума представили 38 социально значимых проектов, разработанных к 130-летию города. Инициативы поступили от представителей всех муниципальных районов и округов по таким направлениям, как убранистика, волонтёрство, доступная городская среда, безопасность и досуг.

По итогам презентации и защиты проектов, которая прошла в ноябре прошлого года, было отобрано восемь инициатив – по одному от каждого района или округа.

«Мне как мэру и человеку, родившемуся и выросшему в столице Сибири, хочется, чтобы вы своё будущее связали с этим прекрасным городом. Чтобы свои знания, опыт, потенциал каждый из вас сумел реализовать именно здесь. Будущее нашего города и всей страны будет таким, каким его сделаете вы», – обратился мэр Новосибирска Анатолий Локоть к участникам встречи.

Школьники Центрального округа предложили создать мобильное приложение с интерактивной картой, где обозначены локации для досуга детей и подростков, а ученики школ Дзержинского района разработали проект по созданию «защитного экрана» из хвойных деревьев между различными территориями города.

Юные жители Кировского района стали авторами экологического проекта, мотивирующего горожан уделять внимание чистоте улиц, школьники Первомайского района предложили благоустроить набережную реки Ини, а учащиеся Советского района хотят создать сообщество для решения социальных проблем людей разного возраста.

Проект школьников Октябрьского района посвящён экологическому просвещению сверстников, а в Ленинском районе предложили создать досуговую локацию для жителей микрорайона Затон — реализовать задумку планируется до конца 2023 года. Похожая инициатива принадлежит ученикам школ Калининского района – они также до конца года хотят обустроить культурное пространство на территории Павловского сквера.

На встрече школьники также задали мэру вопросы о его работе, любимых книгах, увлечениях, детстве и планах на будущее, а также обсудили перспективы дальнейшего проведения детского форума.

Напомним, что в Новосибирске планируется благоустроить Инюшенский бор.