В Первомайском районе Новосибирска приступили к капитальному ремонту школы №146 рядом с железнодорожной станцией «Сибирская». Одно из старейших учреждений образования города модернизируют и сделают безопасным для школьников. 28 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал начало работ по капитальному ремонту школы.

Демонтаж и замена опасных конструкций и перекрытий, установка новых окон и ремонт классов – всё это ожидает школу №146 на улице Аксёнова в Новосибирске. В начале января в рамках реализации федеральной программы по капремонту общеобразовательных учреждений подрядчик ООО «Союз» приступил к работам в здании школы. В районном отделе образования «Континенту Сибирь» рассказали о том, что включения учреждения в программу капремонтов несколько лет ждали и чиновники, и родители, и школьники.

«В Первомайском районе это первый капитальный ремонт учреждения образования, который мы очень ждали. Общественники собирали сход граждан, родители проводили собрания и поднимали вопрос обновления здания. У школы деревянные перекрытия, проблемы с которыми начались ещё несколько лет назад. Также по фасаду пошла трещина – на ней установили маячки и внимательно следили», – рассказала начальник отдела образования Первомайского района Новосибирска Надежда Дуева.

К счастью, капремонт подоспел вовремя, и детей на время работ перевели в ближайшую школу, которая расположена через небольшой перелесок. Для безопасности школьников вдоль дороги установили новое освещение.

Как отметила Надежда Дуева, в 2024-2025 годах в Первомайском районе планируется отремонтировать еще три образовательных учреждения. Таким образом, обновится третья часть всех районных школ.

Подрядчик приступил к капремонту школы №146 в январе этого года и по контракту должен закончить все работы до 31 декабря. Однако, по словам директора ООО «Союз» Александра Нефедьева, строители предполагают завершить все основные работы и открыть школу для детей уже к 1 сентября. В настоящее время здесь завершается демонтаж полов и электрооборудования, готовятся к замене оконные блоки и все коммуникации. Через месяц подрядчик приступит к оштукатуриванию стен. В дальнейшем будет благоустраиваться и окружающая школу территория.

У школы №146 богатая история. Первое, самое старое здание учреждения, было построено ещё в далеком 1955 году для жителей станции «Сибирская», уточнила директор МБОУ «СОШ № 146» Татьяна Лагута. В дальнейшем, по мере роста индустриального микрорайона при заводе НЭРЗ, потребовалось расширение учреждения, и в 1960 году к действующему зданию школы была сооружена пристройка. С тех пор школа видела только небольшие косметические обновления и, по словам директора, последнее время находилась в «плачевном состоянии».

«Сделано было много шагов для участия в федеральном проекте капремонта – нужно было собрать множество документов, проводить экспертизу здания. Это стало делом не одного дня и потребовало кропотливой работы, — рассказала Татьяна Лагута. – После капремонта у нас много планов. Хотим, чтобы наши дети учились в комфортных условиях, в хорошо оборудованных классах. Чтобы наша школа ничем не уступала по возможностям новым постройкам».

Директор поделилась некоторыми планами на будущее. Так, в учреждении образования появится помещение для Центра детских инициатив – оно заложено в программе капремонта. В Центре будут реализовывать разные творческие проекты. Также из нового – в учреждении обустроят и оборудуют актовый зал, которого раньше не было, создадут трудовые мастерские по всем современным нормам.

Проектная мощность учреждения при этом не изменится. Школа по-прежнему будет рассчитана на обучение 525 ребят. На каждую параллель будет приходиться по два класса. Для микрорайона, в котором работает школа, это вполне комфортное число мест – активной жилой застройки здесь не ведется.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил о том, что программа капремонтов школ, по которой ремонтируют и школу №146, действует в городе уже два года. Муниципалитет активно добивался включения в неё городских образовательных учреждений.

«У нас, как и в других субъектах страны, было много замечаний к реализации федеральных программ по созданию школьных мест в городах. Эти программы раньше не предусматривали капитальных ремонтов старых школ, которые построены и эксплуатируются в уже сложившихся микрорайонах. Мы были услышаны федеральной властью, и в прошлом году начала действовать программа, в которой мы так остро нуждались, – отметил Анатолий Локоть. – Школа №146 вошла в эту федеральную программу, и мы получили необходимое финансирование. Здание было существенно изношено за годы своего существования. Что-то устарело морально. Потребовался капремонт, чтобы создать здесь современные условия, привести их в соответствие с новыми СанПиНами… Всего на капремонт учреждения направлено 108 млн рублей. Большая часть – это средства федерального бюджета. Также здесь есть областное софинансирование и присутствуют средства городского бюджета. Плюс мы добавим 5 млн рублей на оборудование – приобретение парт, досок и прочего».

Анатолий Локоть заметил, что необходимость перевести детей на время в другую школу потребовала достаточно сложного согласования с родителями, которых в итоге удалось убедить в том, что так будет лучше для их детей, а совмещение ремонтных работ с учебным процессом невозможно.

«Сегодня мы взяли обязательство с подрядной организации, которая занимается ремонтом, закончить основные работы в учебных корпусах до 1 сентября, чтобы вернуть детей в стены их родной школы. При этом где-то ещё будут проходить работы. Но мы предполагаем, что можно будет перекрыть отдельно стоящее здание мастерских, чтобы не было помех для учебного процесса. Важно то, что мы идем на такой шаг – он в интересах проживающих в микрорайоне детей», — добавил мэр.

Также глава города отметил, что на сегодняшний день в Новосибирске специалисты провели ревизию состояния всех школ. В итоге насчитали 21 школу, требующую срочного капитального ремонта. В перечне встречается даже постройка довоенного времени, до 1941 года. Муниципалитет подал заявку на ремонтные работы в учреждениях в федеральную программу и ожидает положительных решений. Следующим шагом после подтверждения участия в программе станет решение непростого вопроса с временным переводом школьников в соседние учреждения. В этом вопросе мэрия надеется на понимание и родителей, и руководства школ города.