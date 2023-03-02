Новосибирские археологи сыграли существенную роль в реализации масштабного исследовательского проекта, посвященного населению Евразии в ледниковый период.

Международная группа исследователей, включая российских ученых, провела масштабное изучение генома доисторических охотников-собирателей, живших 35-5 тысяч лет назад на территории 14 современных стран Европы и Центральной Азии. Древние люди на территории Южной и Восточной Европы, относящиеся к граветтской археологической культуре, использовали схожие каменные орудия и предметы искусства, но были генетически не тесно связаны. «Новое исследование позволило это подтвердить и выяснить и другие подробности смены культур в древности», – рассказали в пресс-службе Института археологии и этнографии СО РАН, чьи ученые принимали активное участие в этом научном проекте.

Новосибирские археологи выступили инициаторами более комплексного изучения обнаруженных ранее археологических находок, с привлечением современных методов генетического анализа (которые были недоступны во время обнаружения этих артефактов), что позволило извлечь много дополнительной информации.

В частности, учёные проанализировали геном человека, обнаруженного в захоронении на памятнике Туткаул в Таджикистане в слоях неолитической гиссарской культуры, которая изучалась при поддержке Российского научного фонда. Результаты генетических исследований подтвердили теорию, выдвинутую советским археологом Владимиром Рановым о том, что в древности Центральная Азия была местом взаимодействия культур Ближнего Востока, Восточной Сибири и Синьцзяна (северо-западный регион Китая). «Подтверждение такого взаимодействия само по себе важно для более полного понимания того, как складывалась древняя история человека. Но в рассматриваемом случае исследование стало еще и хорошим примером того, как информация, полученная в ходе генетического анализа может дополнять и подтверждать выводы, сделанные из находок каких-то артефактов, каменных орудий труда и так далее», – рассказала «Континенту Сибирь» старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, к.и.н. Светлана Шнайдер.

Кроме того, в новом исследовании изучались взаимоотношения западных и восточных европейских популяций в более поздние эпохи – начало неолита, времени миграций первых земледельцев в Европу из Ближнего Востока.

Ученым удалось выяснить, что на западе мигранты-земледельцы замещали своим генофондом местное население, а на востоке Европы этого практически не происходило. Скорее, полученная генетическая модель позволяет поднять вопрос о довольно длительной биологической изоляции восточных и западных европейских популяций, что, вероятно, еще требует дополнительного анализа, считают авторы исследования.

Напомним, что ранее мы писали о том, насколько сильные землетрясения были в Сибири в прошлые века, а значит, могут случиться вновь.