На КЭФ-2023 обсудили стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035 года

В рамках Красноярского экономического форума-2023 прошли заседания координационных советов Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Участники объединения обсудили Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

В рамках форума 2 марта прошли заседания советов по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам, по туризму, по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям, сообщает пресс-служба МАСС «Сибирское соглашение».

На заседании по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям, которое провёл глава Алтайского края Виктор Томенко, председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников рассказал о предложении сибиряков компенсировать российским организациям часть затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции на внешние рынки, а также рассмотреть возможность увеличения экспортных квот на вывоз зерна.

На заседании совета по туризму под руководством главы Республики Алтай Олега Хорохордина прозвучало предложение по разработке и утверждению программы развития межрегионального кластера «Туризм». Предполагается, что инициатива будет реализована на базе комплексного инвестиционного проекта МАСС «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири».

Реализация идеи подразумевает, в частности, проектирование и обустройство экологических маршрутов на особо охраняемых природных территориях регионального значения в Хакасии, развитие горнолыжного курорта «Гладенькая» и туристско-рекреационного кластера «Горный», а также строительство гостиничного комплекса на базе курортов в Тыве.

Ещё одним предложением в сфере туризма стало выделение отдельной дестинации «Сибирь», которую предполагается внести в перечень перспективных туристских макротерриторий. Кроме того, было предложено создать организованную систему детского и молодёжного туризма на территории Сибири и расширить в СФО механизмы поддержки предпринимательских и общественных туристических инициатив.

По итогам заседания совета по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Читоркина в план реализации стратегии развития СФО вошли мероприятия, направленные на сохранение природного наследия и ликвидацию накопленного экологического вреда, сохранение и восстановление лесов.

В документ, в частности, вошли предложения по разработке государственных программ развития лесного хозяйства субъектов РФ, входящих в СФО, в соответствии с показателями федерального проекта «Сохранение лесов» и Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. В план также была включена инициатива по реализации комплекса мер по развитию переработки низкосортной древесины, а также отходов лесоперерабатывающей промышленности и древесины, поражённой вредителями и лесными пожарами.

План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в рамках Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года с председателем Совета МАСС, главой Кузбасса Сергеем Цивилёвым подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, что полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев ранее поручил подготовить предложения в проект плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, утверждённой правительством России в конце января.