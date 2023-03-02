На Алтае запустят аэротакси до Шерегеша после строительства аэропорта

Александр Киселев
 
Самолет
Фото из архива «Континента Сибирь»

Власти Республики Алтай запустят аэротакси до Шерегеша после строительства аэропорта. Новый воздушный транспорт будет вылетать из Горно-Алтайска. Об этом сообщил глава республики Алтай Олег Хорохордин на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

«По договоренности с губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, как только запустят аэропорт в Шерегеше, сразу запустим авиатакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху. Горнолыжники, когда едут из регионов центральной части России, [хотели бы получить] возможность кататься несколько дней в Горном Алтае, через полчаса — в Шерегеше, еще через полчаса — в Белокурихе»,- приводит слова главы республики ТАСС.

Как ранее сообщал министр транспорта Кемеровской области Сергей Рубан, строительство аэропорта пройдет в 7 км от горнолыжного комплекса Шерегеш. По предварительным оценкам его стоимость оценивается в 15 млрд рублей. Сдача объекта запланирована на 2024 год. Инвестором выступит ООО «Новапорт». Компания планировала выделить на строительство аэропорта 7 млрд рублей.

Также в середине февраля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому более 948 млн рублей Кузбасс получит на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Средства выделят в рамках госпрограммы «Развитие туризма». Финансирование поступит в два этапа — 711,3 млн рублей на 2023 год и 237 млн рублей в следующем году.

Напомним, что Красноярский экономический форум (КЭФ) «Время Сибири» открылся 1 марта. Участие в форуме подтвердили представители 24 субъектов РФ, 11 иностранных государств и 16 международных организаций.

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