На Алтае запустят аэротакси до Шерегеша после строительства аэропорта

Власти Республики Алтай запустят аэротакси до Шерегеша после строительства аэропорта. Новый воздушный транспорт будет вылетать из Горно-Алтайска. Об этом сообщил глава республики Алтай Олег Хорохордин на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

«По договоренности с губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, как только запустят аэропорт в Шерегеше, сразу запустим авиатакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху. Горнолыжники, когда едут из регионов центральной части России, [хотели бы получить] возможность кататься несколько дней в Горном Алтае, через полчаса — в Шерегеше, еще через полчаса — в Белокурихе»,- приводит слова главы республики ТАСС.

Как ранее сообщал министр транспорта Кемеровской области Сергей Рубан, строительство аэропорта пройдет в 7 км от горнолыжного комплекса Шерегеш. По предварительным оценкам его стоимость оценивается в 15 млрд рублей. Сдача объекта запланирована на 2024 год. Инвестором выступит ООО «Новапорт». Компания планировала выделить на строительство аэропорта 7 млрд рублей.

Также в середине февраля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому более 948 млн рублей Кузбасс получит на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Средства выделят в рамках госпрограммы «Развитие туризма». Финансирование поступит в два этапа — 711,3 млн рублей на 2023 год и 237 млн рублей в следующем году.

Напомним, что Красноярский экономический форум (КЭФ) «Время Сибири» открылся 1 марта. Участие в форуме подтвердили представители 24 субъектов РФ, 11 иностранных государств и 16 международных организаций.