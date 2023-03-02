«Сибирская Грибная Поляна» выставлена на продажу за 100 млн рублей

Новосибирское предприятие ООО «Сибирская грибная поляна» (СПГ) выставлено на торги. Согласно информации АО «Российский аукционный дом», стартовая цена лота — 100 млн рублей.

На продажу выставлены семь долей, которые принадлежат физическим лицам, и 50% компании, принадлежащих юрлицу. В собственности предприятия находится земельный участок площадью 8870 кв. метров и производственный комплекс, который занимает 1 га.

В 2021 году выручка СПГ составила 78,4 млн рублей, чистая прибыль – 1,7 млн рублей. Торги назначены на 20 марта текущего года.

По данным rusprofile, ООО «Сибирская грибная поляна» зарегистрировано в ноябре 2017 года. Руководителем с января 2023 года числится Андрей Каргаполов. Основным видом деятельности является выращивание грибов и трюфелей. Компания имеет 2 судебных дела на сумму 1,3 млн рублей.

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