«Сибирская Грибная Поляна» выставлена на продажу за 100 млн рублей

Александр Киселев
 
Грибы
Фото из архива «Континента Сибирь»

Новосибирское предприятие ООО «Сибирская грибная поляна» (СПГ) выставлено на торги. Согласно информации АО «Российский аукционный дом», стартовая цена лота — 100 млн рублей.

На продажу выставлены семь долей, которые принадлежат физическим лицам, и 50% компании, принадлежащих юрлицу. В собственности предприятия находится земельный участок площадью 8870 кв. метров и производственный комплекс, который  занимает 1 га.

В 2021 году выручка СПГ составила 78,4 млн рублей, чистая прибыль – 1,7 млн рублей. Торги назначены на 20 марта текущего года.

По данным rusprofile, ООО «Сибирская грибная поляна» зарегистрировано в ноябре 2017 года. Руководителем с января 2023 года числится Андрей Каргаполов. Основным видом деятельности является выращивание грибов и трюфелей. Компания имеет 2 судебных дела на сумму 1,3 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Новосибирске разместили объявление о продаже рецептуры, обучения и технологии производства напитка Coca-Cola. Безалкогольный напиток Coca-Cola в настоящее время официально не производится на территории РФ.

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