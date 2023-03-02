В Томске подрядчик отказался от исполнения контракта по строительству поликлиники на сумму в 1 млрд рублей

В Томске стало известно, что ООО «СПЕЦСТРОЙ ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ» отказалось от исполнения контракта на строительство поликлиники. Информация об этом размещена на странице контракта на портале Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС ЗАКУПКИ).

Расторгнутый контракт был заключен 30 декабря 2022 года и предполагал выполнение работ по строительству поликлиники на 400 посещений в смену в томском микрорайоне Южные ворота. Цена контракта составляла 1 065 149 418,16 рублей. В качестве основания для расторжения контракта на сайте госзакупок указано решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения.

Напомним, что ранее администрация Зональненского поселения приняла решение в отказе выдачи разрешения на строительство данного объекта, в связи с выявленными нарушениями в представленных документах, и предложила застройщику оспорить данное решение в суде или устранить замечания и подать документы для повторного рассмотрения. Информация об этом размещена в телеграм-канале поселения.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что строители трёх поликлиник в Новосибирске приступили к этапу чистовой отделки помещений.