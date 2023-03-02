В черте Новосибирска планируют благоустроить сосновый бор

В Новосибирске приступили к разработке проекта благоустройства Инюшенского бора, расположенного в Октябрьском районе города. Эскиз планируется создать в течение 2023 года.

О работе над благоустройством Инюшенского бора – территории от улицы Выборной до оврага с рекой Камышенкой сообщает муниципальный портал «Зелёный Новосибирск».

По данным сайта, дизайн-проект будет доработан в 2023 году. Работы проведут в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«Инюшенский бор — естественный сосновый лес с березняком в Октябрьском районе, лидер района по итогам рейтингового голосования в 2018 году», — говорится на портале «Зелёный Новосибирск».

Проектировщики уже осмотрели территорию вместе с местными жителями, в ближайшее время для горожан запустят интернет-опрос, касающийся благоустройства бора. Кроме того, запланирован проектный семинар по обсуждению инициативы.

Как рассказали местные активисты в группе «Инюшенский бор» соцсети «ВКонтакте», на территории бора по их предложению запланировано создание входной зоны, общественного туалета, дорожек для пробежек и скандинавской ходьбы, скамеек и мусорных урн, а также площадок для занятия физкультурой с брусьями и турниками.

Жители также отметили, что их инициативу по обустройству на территории бора зоны для барбекю городские власти отвергли из соображений безопасности.

Напомним, что в начале февраля в районе новосибирского Академгородка Нижняя Ельцовка остановили резонансную вырубку леса.