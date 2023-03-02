Правительство Российской Федерации 20 февраля приостановило действие программы по привлечению по упрощенной схеме специалистов из Узбекистана на работу в строительстве, легкой промышленности и сельском хозяйстве. Спустя неделю Минстрой РФ заявил о дефиците кадров в отрасли в 200 тыс. человек. «Континент Сибирь» поговорил с новосибирскими застройщиками о роли трудовых мигрантов в производственных процессах и о том, способно ли снижение темпов роста в отрасли нивелировать её кадровые проблемы.

Отмененное правительством постановление, касалось лишь 10 тысяч узбекских кадров, которых предполагалось привлечь в строительную отрасль РФ с упрощением процедуры оформления и перенесением некоторых её этапов в ведомства Узбекистана, да ещё и принималось оно в разгар пандемии — 6 октября 2021 года. Казалось бы, 10 тысяч на фоне 200 тысяч — величина на уровне погрешности. Но принятое решение ещё и ярко иллюстрирует властные тренды последнего времени в отношении вопросов трудовой миграции. Силовой блок настаивает на ужесточении процедур. Реальный сектор и бизнес, в свою очередь, акцентируют внимание на кадровом голоде: «Строительной отрасли в России нужно 200 тысяч кадров, отрасли ЖКХ — 90 тысяч», — констатировала 27-го февраля ТАСС руководитель кадрового центра Минстроя РФ Елена Сенкевич.

Руководители новосибирских строительных и девелоперских компаний оказались весьма сдержанными и не склонными преувеличивать роль трудовых мигрантов для отрасли, отмечая при этом, что в последние несколько лет произошли определенные трансформации и в этом секторе трудового резерва.

«Раньше у нас из Узбекистана были рабочие, в основном, на бетонных работах, но сегодня они востребованы у себя на родине. Потому что в Узбекистане в последние несколько лет активно развивается своя строительная отрасль. Поэтому количество мигрантов из Узбекистана на наших стройках неуклонно уменьшалось последние пять лет. К моменту начала пандемии у нас мужчин мигрантов из этой страны уже практически не было, в основном из Киргизии и Таджикистана. Достаточно много женщин из Узбекистана в управляемых нами объектах, в ЖКХ — в сфере клининга», — рассказал «Континенту Сибирь» основатель ГК «Мета» Владимир Мартыненков.

На стройке сегодня мигранты задействованы в большинстве случаев на низкоквалифицированных, подсобных работах. Профессионалы с высокой квалификацией в основном граждане РФ. «Что касается квалифицированных рабочих на наших строительных объектах, там, как правило, работают россияне. Именно строителей из Узбекистана у нас вообще нет, есть подсобные рабочие. При этом, надо понимать, что большинство из них уже давно граждане России. Если же у нас будет меньше мигрантов, то на стройке будут проблемы с низкоквалифицированным трудом.

Могу сказать, что Новосибирску мигранты нужны», — рассказал генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов. «На сегодня для стройки количество мигрантов должно быть примерно «один к двум»: на одного работника местного — два приезжих. Примерно так выглядят бригады, где основные квалифицированные рабочие россияне и остальные — на подсобных работах, в основном», — пояснил Владимир Мартыненков.

Сегодня высокий спрос на специалистов — это тренд для всех отраслей, не только для строительной, и не только среди граждан РФ. «Мы стараемся заботиться о том, чтобы подрядчики работали без случайных людей на стройках. Работаем со специалистами из азиатских республик, в том числе, Узбекистана, и подчеркну, что слово «специалист» здесь неслучайно: в Новосибирск регулярно приезжают профессионалы-каменщики, бетонщики, за возможность нанять которых конкурируют крупные застройщики. В целом же привлечение мигрантов сейчас не самоцель и не панацея для отрасли. С пандемийных ограничений 2020 года доля приезжих в строительной отрасли сократилась, приемлемый для них уровень зарплат вырос. Многие из тех, кто раньше ездил на заработки в Сибирь, в 2022 году стали пытаться переориентироваться на стройки ОАЭ», — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков.

Кроме того, новосибирские застройщики в целом солидарны и в том, что наметившееся в 2023 году снижение темпов роста в отрасли — процесс временный и, он в значительной степени не повлияет на кадровый дефицит. «Что касается положения дел в отрасли, то сейчас в целом идет процесс сокращения доходов населения, и на фоне этой общей тенденции многие отрасли и рынки также находятся в стадии падения. В строительной отрасли на сегодня основная тенденция – это снижение объемов продаж. Сейчас в сданных объектах большое количество непроданных квартир. А вот насколько будут падать продажи, будет зависеть от уровня поддержки государства. Объем же ввода начнет уменьшаться не в 2023-м, а в 2024-2025-м годах. Потому что сейчас ещё строится и сдается то, что было заложено раньше в более благоприятной экономической ситуации», — рассказал Евгений Гаврилов. «При уменьшении количества строящихся объектов может сложиться и такая ситуация, что местной рабочей силы вполне может хватать. Но при этом надо иметь ввиду, что стоимость её выше, и это может отразиться на себестоимости строительства. Однако пути решения всегда есть. Автоматизация и механизация определенных видов работ, например, механизированная штукатурка, использование пазогребневых перегородок, другие технологии», — перечислил Владимир Мартыненков.

В современных условиях, как уже отмечалось не раз, помимо новых технологий, основным фактором будущего развития отрасли становится не привлечение низкоквалифицированных сторонних ресурсов, а активная отраслевая образовательная политика на внутреннем кадровом рынке. «Нам в любом случае нужно готовить свои кадры. В том числе, развивать профессиональное строительное образование. Затишье на рынке жилья временное, эта ситуация выправится, а инфраструктурные стройки и без того идут прежними темпами. Государство будет поддерживать и развивать все направления строительства, это азы экономики. Спрос на строителей будет расти», — резюмировал Илья Поляков.