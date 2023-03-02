Выходцы из какой страны будут строить светлое будущее России?

Новосибирские застройщики рассказали о роли трудовых мигрантов в отрасли

Игорь Черных
 
Выходцы из какой страны будут строить светлое будущее России?
Фото из архива «Континента Сибирь»

Правительство Российской Федерации 20 февраля приостановило действие программы по привлечению по упрощенной схеме специалистов из Узбекистана на работу в строительстве, легкой промышленности и сельском хозяйстве. Спустя неделю Минстрой РФ заявил о дефиците кадров в отрасли в 200 тыс. человек. «Континент Сибирь» поговорил с новосибирскими застройщиками о роли трудовых мигрантов в производственных процессах и о том, способно ли снижение темпов роста в отрасли нивелировать её кадровые проблемы. 

Отмененное правительством постановление, касалось лишь 10 тысяч узбекских кадров, которых предполагалось привлечь в строительную отрасль РФ с упрощением процедуры оформления и перенесением некоторых её этапов в ведомства Узбекистана, да ещё и принималось оно в разгар пандемии — 6 октября 2021 года. Казалось бы, 10 тысяч на фоне 200 тысяч — величина на уровне погрешности. Но принятое решение ещё и ярко иллюстрирует властные тренды последнего времени в отношении вопросов трудовой миграции. Силовой блок настаивает на ужесточении процедур. Реальный сектор и бизнес, в свою очередь, акцентируют внимание на кадровом голоде: «Строительной отрасли в России нужно 200 тысяч кадров, отрасли ЖКХ — 90 тысяч», — констатировала 27-го февраля ТАСС руководитель кадрового центра Минстроя РФ Елена Сенкевич.

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Руководители новосибирских строительных и девелоперских компаний оказались весьма сдержанными и не склонными преувеличивать роль трудовых мигрантов для отрасли, отмечая при этом, что в последние несколько лет произошли определенные трансформации и в этом секторе трудового резерва.

«Раньше у нас из Узбекистана были рабочие, в основном, на бетонных работах, но сегодня они востребованы у себя на родине. Потому что в Узбекистане в последние несколько лет активно развивается своя строительная отрасль. Поэтому количество мигрантов из Узбекистана на наших стройках неуклонно уменьшалось последние пять лет. К моменту начала пандемии у нас мужчин мигрантов из этой страны уже практически не было, в основном из Киргизии и Таджикистана. Достаточно много женщин из Узбекистана в управляемых нами объектах, в ЖКХ — в сфере клининга», — рассказал «Континенту Сибирь» основатель ГК «Мета» Владимир Мартыненков.

Владимир Мартыненков
Основатель ГК «Мета» Владимир Мартыненков отметил, что количество мигрантов из Узбекистана на стройках неуклонно уменьшалось последние пять лет

На стройке сегодня мигранты задействованы в большинстве случаев на низкоквалифицированных, подсобных работах. Профессионалы с высокой квалификацией в основном граждане РФ. «Что касается квалифицированных рабочих на наших строительных объектах, там, как правило, работают россияне. Именно строителей из Узбекистана у нас вообще нет, есть подсобные рабочие. При этом, надо понимать, что большинство из них уже давно граждане России. Если же у нас будет меньше мигрантов, то на стройке будут проблемы с низкоквалифицированным трудом.

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Могу сказать, что Новосибирску мигранты нужны», — рассказал генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов. «На сегодня для стройки количество мигрантов должно быть примерно «один к двум»: на одного работника местного — два приезжих. Примерно так выглядят бригады, где основные квалифицированные рабочие россияне и остальные — на подсобных работах, в основном», — пояснил Владимир Мартыненков.

Сегодня высокий спрос на специалистов — это тренд для всех отраслей, не только для строительной, и не только среди граждан РФ. «Мы стараемся заботиться о том, чтобы подрядчики работали без случайных людей на стройках. Работаем со специалистами из азиатских республик, в том числе, Узбекистана, и подчеркну, что слово «специалист» здесь неслучайно: в Новосибирск регулярно приезжают профессионалы-каменщики, бетонщики, за возможность нанять которых конкурируют крупные застройщики. В целом же привлечение мигрантов сейчас не самоцель и не панацея для отрасли. С пандемийных ограничений 2020 года доля приезжих в строительной отрасли сократилась, приемлемый для них уровень зарплат вырос. Многие из тех, кто раньше ездил на заработки в Сибирь, в 2022 году стали пытаться переориентироваться на стройки ОАЭ», — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков.

Илья Поляков
Генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков отмечает, что затишье на рынке жилья временное, эта ситуация выправится, а инфраструктурные стройки и без того идут прежними темпами. Фото: Михаил Периков

Кроме того, новосибирские застройщики в целом солидарны и в том, что наметившееся в 2023 году снижение темпов роста в отрасли — процесс временный и, он в значительной степени не повлияет на кадровый дефицит. «Что касается положения дел в отрасли, то сейчас в целом идет процесс сокращения доходов населения, и на фоне этой общей тенденции многие отрасли и рынки также находятся в стадии падения. В строительной отрасли на сегодня основная тенденция – это снижение объемов продаж. Сейчас в сданных объектах большое количество непроданных квартир. А вот насколько будут падать продажи, будет зависеть от уровня поддержки государства. Объем же ввода начнет уменьшаться не в 2023-м, а в 2024-2025-м годах. Потому что сейчас ещё строится и сдается то, что было заложено раньше в более благоприятной экономической ситуации», — рассказал Евгений Гаврилов. «При уменьшении количества строящихся объектов может сложиться и такая ситуация, что местной рабочей силы вполне может хватать. Но при этом надо иметь ввиду, что стоимость её выше, и это может отразиться на себестоимости строительства. Однако пути решения всегда есть. Автоматизация и механизация определенных видов работ, например, механизированная штукатурка, использование пазогребневых перегородок, другие технологии», — перечислил Владимир Мартыненков.

В современных условиях, как уже отмечалось не раз, помимо новых технологий, основным фактором будущего развития отрасли становится не привлечение низкоквалифицированных сторонних ресурсов, а активная отраслевая образовательная политика на внутреннем кадровом рынке. «Нам в любом случае нужно готовить свои кадры. В том числе, развивать профессиональное строительное образование. Затишье на рынке жилья временное, эта ситуация выправится, а инфраструктурные стройки и без того идут прежними темпами. Государство будет поддерживать и развивать все направления строительства, это азы экономики. Спрос на строителей будет расти», — резюмировал Илья Поляков.

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