Новосибирские власти возьмут под контроль мемориал, признанный несоответствующим требованиям

Новосибирский худсовет решил сохранить памятник по улице Василия Старощука в военном городке, ранее признанный несоответствующим требованиям к размещению мемориальных сооружений. Теперь город намерен взять его на баланс через суд.

Художественный совет Новосибирска проголосовал за включение мемориала 85-й Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии по улице Василия Старощука в перечень элементов монументально-декоративного оформления на территории города, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ранее в администрации Октябрьского района пришли к выводу, что мемориал не соответствует требованиям положения «о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории Новосибирска». После этого в мэрии предложили горожанам принять участие в общественном обсуждении судьбы памятника, оно прошло с 9 по 23 февраля. По его итогам никаких пожеланий к властям не поступило.

По словам заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, в ближайшее время администрация Октябрьского района обратится в суд, чтобы взять памятник на баланс.

«Этот объект, может быть, не имеет высокой архитектурно-художественной ценности, но имеет высокую человеческую и духовную ценности. Его создавали сами солдаты и офицеры, вернувшиеся с территорий боевых действий. Когда военные части ушли из городка, мы ничего не могли сделать, чтобы отреставрировать его, так как земля федеральная», – цитируют в муниципалитете Анну Терешкову.

Улица Василия Старощука, связывающая военный городок №17 с Октябрьским и Центральным районами города, появилась в Новосибирске в 2019 году. В самом городке до середины 2000-х годов располагались военный части, где в разное время проживали участники боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии, а также Первой мировой и Великой Отечественной войн.

После вывода военных частей из городка большая часть зданий на этой территории остались заброшенными, при этом здесь сохранилось 35 памятников истории и культуры.

В последние годы местные власти проводят реновацию площадки. Здесь, в частности, отреставрировано здание бывшего гарнизонного Дома офицеров, где размещён исторический парк «Россия – моя история». Кроме того, на месте бывшего стадиона СКА реализуется проект спортивного кластера – построен центр фехтования Станислава Позднякова, возводятся бассейн с 50-метровыми дорожками и спортивный комплекс.

В начале этого года проект по развитию военного городка по инициативе Минобороны РФ был приостановлен. Предполагалось, что территория перейдёт из федеральной собственности в региональную по обоюдоприемлемой цене.

Напомним, что в ноябре прошлого года из-за состояния памятника 85-й Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии глава СКР поручил возбудить уголовное дело.