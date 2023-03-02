После того, как Законодательное собрание Новосибирской области приняло поправки в закон, меняющие систему выборов главы областного центра, все дискуссии прекратились. Но остался вопрос, на который я так и не услышал четкого ответа. Станет ли Новосибирск комфортнее, безопаснее и чище от того, что им будет управлять сити-менеджер?

По большому счету, горожанам всё равно, какая будет процедура выбора мэра, и даже личность главы города их не интересует, им не нужны умные рассуждения про доходную и расходную часть бюджета. Людям важен только результат. Они хотят жить в чистом, благоустроенном и безопасном городе. Может ли современная система местного самоуправления это гарантировать? Нет. Достаточно посмотреть на другие города и убедиться, что проблемы у всех одни и те же.

Закону о местном самоуправлении уже 20 лет (принят в 2003 году). Однако он вышел таким сырым и несовершенным, что его на протяжении десятилетий постоянно корректируют – меняют понятия, формулировки, дополняют новыми нормативно-правовыми актами. И все это не решает проблемы. И вот опять вместо реальной помощи муниципалитету нам предлагают суррогат – а давайте поменяем систему выборов. Давайте, я не против. Это надо было сделать давно. Только дальше-то что? Почему самый важный вопрос: что нужно для того, чтобы город стал комфортным для жизни, выпал из дискуссий о смене системы выборов мэра? Где предложения, как решить проблемы муниципалитетов? У всех дефицитные бюджеты, у всех расходы не соответствуют доходам. Это системная проблема.

Мне скажут: критикуешь, предлагай. Я попробую! Но сначала давайте определимся, каким должен быть мэр города. На мой взгляд, это в первую очередь хозяйственник, такой директор завода с соответствующей зарплатой, обладающий необходимым уровнем квалификации и компетентности. Мэр не должен быть политиком. Если человек партийный, ему нужно приостановить членство в партии, потому что его партия – это все жители города. Еще раз, мэр – это хозяйственник и технократ.

Муниципалитет, на мой взгляд, должен заниматься земельными и имущественными вопросами, ЖКХ, градостроительной политикой, содержанием и строительством улично-дорожной сети, благоустройством территорий общего пользования и, наверное, образованием. Последнее, кстати, самый большой объем расходов (для сравнения в 2023 году в бюджете Новосибирска на образование запланировано 40,8 млрд руб. на ЖКХ – 5,6 млрд руб.). Все остальные полномочия следует передать на региональный уровень. Сегодня, честно говоря, и так все городские программы нуждаются в софинансировании регионального бюджета. Вот например, в свое время передали на уровень области учреждения здравоохранения. Население этого даже не заметило, потому что продолжает ходить в те же самые поликлиники, получать ту же медицинскую помощь. С таким же успехом на уровень региона можно передать спорт, молодежную и культурную политику, социальные службы и тому подобное. У каждого из этих ведомств свой аппарат, служебные автомобили и здания. Туда идут бюджетные деньги.

Одна из основных компетенций органов местного самоуправления – текущее содержание города, создание комфорта для жителей. Я хочу, чтобы новосибирцы жили кайфово, чтобы их окружала дружелюбная среда, чтобы они не говорили так, как о каждом предыдущем градоначальнике: какой мэр, такие и дороги.

Сегодня только ленивый не утверждает, что у города нет достаточно денег на содержание. Почему? Бюджетный и налоговый кодексы, существующие нормативы отчислений от налогов, поступающих в городские бюджеты, не позволяют эти деньги заработать в нужном количестве. В таких условиях, хоть кого выбери главой города, проблемы останутся. И все же решения есть.

Во-первых, как я уже сказал выше – сокращение штата муниципальных чиновников. В свое время объединили в один округ три городских района – Заельцовский, Центральный и Железнодорожный. Оказалось, что система вполне рабочая. Администрация Центрального округа справляется со своими обязанностями. Этот процесс, думаю, стоит продолжить.

Во-вторых, и это самое главное, все муниципальные услуги должны быть стандартизированы и тарифицированы. Этот процесс нужно закрепить законодательно. Город должен получать столько денег, сколько ему требуется. Мы же с пониманием относимся к необходимости оплачивать тарифы, установленные управляющей компанией на содержание и текущий ремонт наших домов и придомовых территорий. Почему в отношении города не возникает такой же причинно-следственной связи?

У любой стандартизированной услуги должен быть экономически обоснованный тариф. Он может отличаться в зависимости от местонахождения территории и климата. Из 50 тысяч га, которые занимает Новосибирск, 20 тысяч га – это территория общего пользования. Из этих 20 тысяч – 4700 га – улично-дорожная сеть. Я убежден, каждый метр этой территории должен содержаться в соответствии с требованиями и стоимостью. И город должен получить финансирование согласно тарифам. А если получил и не выполнил, вот тогда наказывайте, увольняйте. Дайте городу деньги на комфорт жителей! Сначала лошадь, потом телега. И никак иначе.

Что касается вопроса, где взять деньги. Предлагаю через увеличение части поступающих налогов. Возможны, к примеру, увеличение норматива отчисления от НДФЛ, передача части транспортного налога и налога на имущество юридических лиц. Но привязать размер этих отчислений нужно не к популистским заявлениям, а исходить из точного расчета, необходимости.

Я большую часть своей общественной деятельности занимался защитой прав и законных интересов предпринимателей. Поэтому считаю, что эффективнее как можно больше функций передать предпринимателям на условиях аутсорсинга. Предположим, ремонт и содержание дорог и тротуаров. Или, например, нам надо уже определиться, нужен муниципальный общественный транспорт или он должен быть частным? Ну не могут мирно сосуществовать эти две формы оказания услуги. Падает качество, люди недовольны, бизнес страдает. Дело в том, что сегодня предпринимателям отдают самые невыгодные маршруты. Они зачастую возят воздух. Рентабельность низкая. В итоге город получает старые автобусы, недовольство жителей, а бюджет недополучает доходы. А ведь нормальный предприниматель, если создать необходимые условия сам приобретет и будет обновлять подвижной состав. Либо принять решение о том, что весь общественный транспорт – муниципальный, но это колоссальные расходы.

Таких предложений масса. И очень хочется, чтобы сегодня именно они стали темой для дискуссий. Если мы хотим жить в комфортном и безопасном городе, то нам надо всем вместе добиваться эффективности управления.