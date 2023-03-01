Красноярский депутат и владелец крупного холдинга получил приговор за небрежное хранение оружия

Суд в Красноярском крае признал депутата краевого Заксобрания и предпринимателя Романа Гольдмана виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия. Парламентарий и бизнесмен приговорён к штрафу в 90 тысяч рублей.

Роман Гольдман обвиняется по ч. 1 ст. 224 УК РФ – «небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлёкшее смерть человека», напомнили в прокуратуре Красноярского края 1 марта.

«Небрежное хранение огнестрельного оружия создало условия для его использования другим лицом и привело к совершению 24-летним рабочим покушения на убийство 43-летнего коллеги, причинения ему вреда здоровью, созданию реальной угрозы для жизни и здоровья двух лиц, а также смерти похитителя ружья», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как установили правоохранители, с 16 по 18 июля 2022 года депутат оставил в незапертом вертолёте карабин «Сайга-410К» и патроны к нему. Он дважды предоставлял рабочим доступ в салон для ремонта машины, ещё один раз оружие оставалось без присмотра ночью. В результате один из рабочих похитил ружьё и в ходе конфликта ранил другого человека, а сам позже получил смертельное ранение.

Свою вину депутат не признал, однако компенсировал потерпевшим причинённый вред. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, что расследование этого уголовного дела было завершено в конце ноября 2022 года.

Роман Гольдман является владельцем многопрофильного промышленного холдинга Goldman Group, созданного в 1999 году. В структуру входят нефтяная компания «Сангилен», агропромышленное объединение «Агроэлита» и сеть розничных магазинов «Мясничий», которые специализируются на оптово-розничной поставке нефтепродуктов, производстве и продаже зерна, оптовой и розничной торговле мясом.

В Законодательное собрание Красноярского края Гольдман избирается с 2011 года. Он состоит в комитетах по делам села и агропромышленной политики и по бюджету и экономической политике.