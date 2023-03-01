Студентка-скрипачка из новосибирского вуза разработала прибор для громкого прослушивания внутренних органов

Студентка факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) Татьяна Жёлудева разработала уникальный прибор, который позволяет прослушивать внутренние органы по отдельности и регулировать громкость звуков. Устройство рассчитано в том числе на слабослышащих врачей.

Как сообщает пресс-служба университета 1 марта, сейчас прибор проходит доработку. В ближайшее время его протестируют студенты Новосибирского государственного медицинского университета. Во время производственной практики они проверят качество звуков, сформируют базу данных, полученных во время работы с устройством, и оценят удобство применения инновации.

«Это прибор, который помогает прослушивать внутренние органы: органы дыхательной системы, сердце, кишечник, крупные сосуды и так далее. Другими словами, электронный стетофонендоскоп. От механического он отличается тем, что есть блок усиления звука, то есть электронный прибор звучит гораздо громче стандартного устройства, и можно регулировать громкость. Ещё существует функция фильтрации звука, чтобы прослушивать определенный частотный диапазон и выслушивать нужный орган», — цитирует Татьяну Жёлудеву пресс-служба НГТУ НЭТИ.

По словам разработчицы, прибор может быть использован в пульмонологии, кардиологии и других медицинских направлениях. Устройство подходит для медиков с нарушением слуха, а также для работы в шумной обстановке – благодаря фильтрации звуков прибор может подавлять внешний шум. Кроме того, изобретение могут использовать сами пациенты, например, пожилые люди, которым необходимо отслеживать частоту сердечных сокращений.

В устройство входят встроенный аккумулятор и блок, где происходит усиление и фильтрация звука. Снаружи этого блока есть опции, позволяющие регулировать громкость и выбирать режимы прослушивания. Прибор также снабжён разъёмами для внешних устройств – наушников и USB-проводов. Благодаря возможности подключения к компьютеру звуки можно фиксировать, записывать и отправлять полученные данные в медучреждения.

К устройству также подключена трубка с частью стетофонедоскопа с акустической головкой, через которую воспринимаются звуки.

По словам Татьяны Жёлудевой, идея изобретения связана с её увлечением музыкой – девушка играет на скрипке.

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