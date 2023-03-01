Руководство новосибирского обкома КПРФ не планирует оргвыводов к членам фракции в Заксобрании, которые оказались не «против» отмены выборов мэра областного центра и Кольцово.

Спустя неделю после февральской сессии на сайте регионального парламента появился протокол голосования за ликвидацию прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово. «Континент Сибирь» ранее приводил имена народных избранников, поддержавших смену модели назначения глав администраций сразу в двух чтениях. Среди них были, в том числе, члены фракции КПРФ.

Итоги решающего голосования

В итоге решение одобрили двое из представителей коммунистического объединения. Протокол, опубликованный на сайте Заксобрания, даёт основание полагать, что Никита Галитаров мог ошибиться, когда голосовал «за» отмену в окончательном чтении. В первом он был «против». Однако на начальном этапе, и без него, «за» отмену было два голоса от КПРФ. Помимо Ашота Рафаеляна, не менявшего позиции, ликвидацию выборов согласовал Владимир Анисимов, который в окончательном чтении голосовать не стал .

Поменяли позицию

Глава объединения КПРФ в Заксобрании Владимир Карпов в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» отметил, что фракция не принимала решения о консолидированной позиции. Единственное руководство к действию — не голосовать «за».

В окончательном чтении Владимир Анисимов так и поступил, в отличие от Ашота Рафаеляна, проигнорировавшего партийную рекомендацию. Ровно три года назад КПРФ исключила из своей фракции в Горсовете Новосибирска депутата, поддержавшего, вопреки партийной установке, отмену партсписков. По словам руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте, на этот раз оргвыводов не последует. Владимир Карпов подчеркнул, что в прошлом созыве голосование фракции было консолидированным, с Денисом Плотниковым предварительно разговаривали, но он предпочёл поступить наперекор. «Наши депутаты должны чувствовать себя комфортно. Мы не собираемся включать партийно-бюрократическую гильотину», — резюмировал Владимир Карпов.

Беспартийный Ашот Рафаелян в 2020-м в третий раз прошёл в Заксобрание по спискам КПРФ. В прошлом году он получил должность генерального директора в Агентстве жилищного строительства Новосибирской области — структуре, подведомственной региональной исполнительной власти, которую возглавляет единоросс Андрей Травников.