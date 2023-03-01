В Новосибирске Арбитражный суд удовлетворил иск Росприроднадзора к региональному оператору МУП «Спецавтохозяйство». Компанию обвиняют в загрязнении окружающей среды и неуплате обязательных «экологических» платежей.

Сотрудники Росприроднадзора установили, что в 2021 году перевозчик мусора не производил обязательные платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом сумма долга составила 48 291 193 рубля.

Вместе с этим против «Спецавтохозяйства» подано еще два иска с аналогичными претензиями. Их рассмотрение назначено на весну текущего года. Сумма по трем искам превысила 137 млн рублей.

Напомним, что МУП «Спецавтохозяйство» назначили новым регоператором 11 февраля 2023 года. Причиной смены предыдущего регоператора «Экология-Новосибирск» стало отсутствие банковской гарантии. В свою очередь МУП «Спецавтохозяйство» недавно получило банковскую гарантию в размере 195 млн рублей сроком на один год. Партнером «САХ» стал банк Акцепт.