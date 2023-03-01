Основатель новосибирского холдинга «Трансервис» Александр Бойко вернулся в автобизнес

«Континенту Сибирь» стала известна дальнейшая судьба автокомплекса на проезде Энергетиков, который до 1 января 2023 года занимала московская ГК «Автомир». Собственник здания — новосибирский предприниматель Александр Бойко – намерен заниматься автобизнесом самостоятельно.

Напомним, что автокомплекс на проезде Энергетиков был построен группой компаний «Трансервис» Александра Бойко. До 2007 года она самостоятельно занималась автодилерским бизнесом и продавала с этой площадки автомобили CHERY и Citroen. В 2007 году «Трансервис» продал автодилерский бизнес московской группе компаний «Автомир». В разное время на площадке располагались салоны марок Renault, Hyundai, Suzuki, Ford, Fiat, SsangYong, Toyota, Skoda, Audi. Летом 2022 года ГК «Автомир» приняла решение о непродлении договора аренды автокомплекса на проезде Энергетиков – автосалоны группы в целях оптимизации переехали в собственный автокомплекс на Петухова.

В начале года на сайте ЦИАН и «Домклик» размещались объявления об аренде зданий автокомплекса на Энергетиков. В частности за 4 497 460 рублей в месяц предлагалась аренда трехэтажного здания бывшего дилерского центра Hyundai-Suzuki общей площадью 6 119 кв.м. Отдельно осуществляется поиск арендаторов для бывших дилерских центров Audi (663 кв.м.) и Skoda (750 кв.м.). Заявленная стоимость аренды бывшего дилерского центра Audi составляла 795 600 рублей в месяц, бывшего дилерского центра Skoda – 900 000 рублей в месяц.

Вместе с тем, как нам стало известно, собственник автокомплекса Александр Бойко решил самостоятельно заниматься автобизнесом. Об этом он сообщил «Континенту Сибирь». Вместе с тем, если до 2007 году речь шла именно об автодилерском бизнесе, то в текущей ситуации Александр Бойко намерен действовать иначе. «Автодилерский путь я уже проходил, и закончился он именно так, как я и предполагал. Так что сейчас, во всяком случае на текущем этапе, речь идет о другом формате», – отметил Александр Бойко. Компания планирует осуществлять поставки автомобилей разных марок по схеме параллельного импорта и обслуживать любые автомобили в рамках мультибрендового сервиса. Александр Бойко также добавил, что работа в этом направлении уже началась.

Напомним, что в 2005 году бизнесмен анонсировал проект Новосибирского автомобильного завода, на котором планировалось. в том числе, производить автомобили китайской марки CHERY. На тот момент компания Александра Бойко по факту являлась дистрибьютором автомобилей этого бренда на всей территории России. Производственный проект на тот момент не был реализован. Тем временем в 2022 году компания CHERY, до сих пор не имеющая производственных мощностей в России, вошла в ТОП-5 брендов по регистрациям новых автомобилей в Сибири, а в отдельных регионах, в частности Иркутской области, даже заняла вторую строчку.

Комментируя проект автозавода и рассказывая о причинах, по которым он не был запущен, Александр Бойко в интервью «Континенту Сибирь» выражал уверенность, что в текущих условиях он бы «выстрелил», но был начат не совсем вовремя. В настоящее время переговоры о возобновлении проекта не ведутся.

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