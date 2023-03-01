«Норникель» профинансирует строительство ЛДС в Норильске

Компания «Норильский никель» планирует вложить шесть миллиардов рублей в строительство ледового дворца в Норильске. Проектирование здания уже идёт.

О планах компании инвестировать стройку сообщил глава Норильска Дмитрий Карасёв информагентству ТАСС в рамках Красноярского экономического форума, который проходит в Красноярске 1-3 марта (основная площадка мероприятия – Сибирский федеральный университет).

По словам Дмитрия Карасёва, проектирование норильского ЛДС предполагается завершить в течение 2023 года.

По данным проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска, сумма в 6 млрд руб., которую готов выделить на стройку «Норильский никель», составляет всю предварительную стоимость работ. На первый этап реализации проекта компания уже направила 130 млн руб. Завершить возведение ЛДС планируется в 2026 году.

Глава Норильска в кулуарах форума также сообщил, что на строительство нового жилья в рамках программы реновации города, рассчитанной до 2035 года, в текущем году из разных источников выделят около 3 млрд руб.

Напомним, что в конце 2021 года был утверждён комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, направленный на повышение уровня жизни в промышленном центре. Общий объём финансирования мероприятий плана – 120 млрд руб. Более 80 млрд руб. из этой суммы направит ПАО ГМК «Норильский никель», остальные средства будут выделены из городского и краевого бюджетов.

Ранее также сообщалось о том, что аэропорт Норильска получил статус международного.