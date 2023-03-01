В Новосибирске новую дорогу к СКИФу сдадут в 2023 году

В Новосибирске новую дорогу «Барышево – Орловка – Кольцово» сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер.

По словам замминистра, протяженность дороги составит почти 1 км, в том числе с эстакадой под железнодорожным мостом, которая позволит разгрузить транспортную сеть в Кольцово. Строительство проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Также в этом году продолжатся работы по реконструкции дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Власти планируют увеличить количество полос с двух до четырёх до границ будущего Восточного обхода.

«В 2023 году реализуются 89 объектов, в том числе вводных 86 и три переходящих. Общий объем финансирования в 2023 году составляет 12,61 млрд рублей, в том числе более 7 млрд рублей из федерального бюджета. В этом году мы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируем привести в нормативное состояние 267,63 км дорог, 1 282,5 погонных метра искусственных сооружений», – рассказал Игорь Миллер.

Вместе этим планируется отремонтировать 45 км дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар», 13 км трассы «Р-254 – Купино – Карасук», 19,7 км автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» и 7,5 км «Чаны – Венгерово – Кыштовка».

Ранее мы писали, что в Новосибирской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году капитально отремонтируют мост через реку Ирмень в Ордынском районе.