В Новосибирске на Красном проспекте закрылся ресторан «У Беллуччи круче»

Один из двух действующих ресторанов «У Беллуччи круче» закрылся в Новосибирске. Речь идет о заведении, которое располагалось в здании Stone House на пересечении Красного проспекта и улицы Романова. На освободившуюся площадку собственники ищут арендатора.

Ресторанный холдинг RestMe объединяет заведения под брендами «Аджикинежаль» (рестораны кавказской кухни), «Мятный карась» (рестораны паназиатской кухни), «У Беллуччи круче» (рестораны итальянской кухни), «МЯСОROOB» (бургерные), Chicko (франшиза корейского стритфуда). Управляющим партнером холдинга является Олег Ионко.

Информацию о закрытии пиццерии «У Беллуччи круче» «Континенту Сибирь» подтвердили в самой компании, не комментируя причин. Заведение проработало чуть больше года. Напомним, что с 2015 по 2022 год на этой площадке располагался ресторан итальянской кухни DrovaMuka.

Примечательно, что на освободившейся площадке холдинг RestMe пока не планирует открывать собственное заведение. «Сейчас мы ищем приятного соседа в наш ресторанный комплекс на Красном проспекте. Хотелось бы видеть здесь точно фанатов своего дела и экспертов. Думаем, что сюда отлично впишется кофейня», – отметила управляющая концепцией «У Беллуччи круче» Диана Попова.

Напомним, что на сегодня в здании Stone House на пересечении Красного проспекта и улицы Романова также располагаются паб Hammersmith&Bro, ресторан кавказской кухни «Аджикинежаль», ресторан паназиатской кухни «Мятный карась» и «Руки Вверх Бар», запущенный в 2022 году на площадке «Рок Сити».

Вторая пиццерия под брендом «У Беллуччи круче» продолжает работу на улице Ленина. Также одноименный ресторан работает в Омске.

Также стоит отметить, что Neko Group анонсировала открытие в Новосибирске нового заведения с итальянской кухней Via Margarita. Оно будет располагаться на проспекте Маркса недалеко от площади Лыщинского в здании, где уже находится еще одно заведение Neko Group — азиатский бар No Spicy. В новом ресторане будут делать упор на неаполитанской пицце, пасте и вине. Открытие намечено на март 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие заведения общепита закрылись в Новосибирске в 2022 году.