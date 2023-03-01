Прокуратура Красноярского края предъявила обвинение генеральному директору АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» Александру Граматунову по уголовному делу о хищении 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

«Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу»,- сказано в сообщении.

По данным следствия, в июле 2019 года Граматунов получил «для хозяйственных нужд» предприятия 6 млн рублей, однако направил полученные средства на погашение потребительского кредита, который он оформил еще в 2018 году.

Напомним, что бывшего директора АНО задержали в декабре 2022 года. Однако уже 2 января подозреваемого выпустили под залог в размере 6 млн рублей. Свою вину Граматунов отказался признавать.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», максимальный срок лишения свободы по этой статье 10 лет. В настоящее время материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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