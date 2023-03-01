Серия мощных землетрясений, обрушившихся на Турцию, Сирию и ряд сопредельных территорий, напомнила, насколько опасным бывает это природное явление. Землетрясения знакомы и новосибирцам, но обычно в виде слабых толчков, поскольку эпицентр, как правило, находится на Алтае. Но где гарантии, что так будет всегда? Чтобы прогнозировать будущие события, полезно знать, случалось ли подобное раньше, бывали ли сильные землетрясения в регионе в прошлом? За ответами «Континент Сибирь» обратился к автору учебного пособия «Археосейсмология юга Западной Сибири», доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института археологии и этнографии СО РАН, профессору НГПУ АНДРЕЮ БОРОДОВСКОМУ.