По итогам февраля 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Роман Сивак. Фото прокуратуры Новосибирской области

1После антикоррупционной проверки 10 чиновников мэрии Новосибирска покинули свой пост

В Новосибирске прокуратура региона устроила проверку исполнения антикоррупционного законодательства среди сотрудников мэрии. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Вопрос дефицита кадров набирает актуальность для компаний реального сектора. На фото — председатель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов, его заместитель Евгения Чавкина (слева), исполнительный директор Наталья Кошелева (справа). Фото «ОПОРЫ РОССИИ»

2«Дальше будет только хуже»: как новосибирские предприятия планируют выбираться из «кадровой ямы»?

В Новосибирской области нет предприятий, которые не испытывали бы кадровый голод. 2022 год стал кульминацией сразу нескольких долгосрочных трендов: экономических, демографических, образовательных, внешнеполитических, социальных – каждый из которых оказывал сильное влияние на подготовку нужных в экономике специалистов. И именно промышленная отрасль страдает от этого сильнее всего. Как обстоит ситуация сейчас, и какие возможности есть у участников рынка по решению этой проблемы – в материале «Континента Сибирь».

Ирина Диденко. Фото пресс-службы ЗС Новосибирской области

3Власти Новосибирской области назвали дату, когда будет окончательно решен вопрос с заводом Nestle

Комитет по бюджетной и финансовой политике Заксобрания Новосибирской области 15 февраля прояснил ситуацию со строительством завода компании Nestle в промышленно-логистическом парке «Южный», которое остается в подвешенном состоянии уже почти год. Региональное министерство экономического развития назвало дату, когда будет принято окончательное решение о судьбе площадки.

Новосибирские ученые изучают влияние сейсмоактивности на археологические объекты уже около двадцати лет

4Насколько сильные землетрясения были в Сибири в прошлые века, а значит, могут случиться вновь?

Серия мощных землетрясений, обрушившихся на Турцию, Сирию и ряд сопредельных территорий, напомнила, насколько опасным бывает это природное явление. Землетрясения знакомы и новосибирцам, но обычно в виде слабых толчков, поскольку эпицентр, как правило, находится на Алтае. Но где гарантии, что так будет всегда? Чтобы прогнозировать будущие события, полезно знать, случалось ли подобное раньше, бывали ли сильные землетрясения в регионе в прошлом? За ответами «Континент Сибирь» обратился к автору учебного пособия «Археосейсмология юга Западной Сибири», доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института археологии и этнографии СО РАН, профессору НГПУ АНДРЕЮ БОРОДОВСКОМУ.

На фото губернатор Омской области Александр Бурков

5«С нас стали требовать деньги на бензин» — мобилизованные из Омска просят помощи у президента РФ

Группа мобилизованных из 504-го танкового полка города Омска обратилась к президенту РФ с жалобой. Солдаты сообщили, что их заставляют оплачивать бензин, а также запугивают отправкой в зону боевых действий без переподготовки.

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