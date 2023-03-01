В регионах Сибири запланированную проверку систем оповещения отменили из-за хакерских атак на радиостанции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира была запланирована на 1 марта. Власти Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Томской областей заявили о переносе тестирования на неопределенный срок. Также об отмене проверки систем оповещения заявили в администрации Красноярского и Алтайского края.

В Новосибирской области система оповещения должна была сработать в 10:40 по местному времени. В региональном отделении МЧС подтвердили информацию об отмене запланированных мероприятий. «Проверка систем оповещения перенесена на неопределенный срок в связи со сложившейся ситуацией»,— объяснили в ведомстве.

Напомним, что нападения хакеров произошли 22 и 28 февраля. В ряде регионов Сибири в результате взлома серверов радиостанций прозвучали экстренные сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.