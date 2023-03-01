Ozon планирует открыть в Омске логистический центр

Компания Ozon планирует построить склад в логопарке «Солнечный» Омской области. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков во время заседания регионального совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции.

Помимо маркетплейса на новой площадке идет строительство складов для сетей «Пятерочка» и «Красное и Белое. Также в планах застройщика пополнение объекта другими крупными торговыми сетями. Реализацией проекта занимается ООО «Логопарк «Солнечный», инвестором выступает «ПФО групп».

Запуск первой очереди «Солнечного» планируется на 2023 год. В данный момент в процессе строительства находится 38 тыс. кв. метров, в финальной версии объект будет включать в себя площадь более 200 тыс. кв. метров.

«Работы идут опережающими темпами, более того, вышли на строительство второй очереди — еще одного объекта общей площадью 50 тыс. кв. м. Уже в этом году начинают строить третью очередь площадью свыше 70 тыс. кв. м. И в планах ещё четвертая очередь»,- рассказал губернатор.

По данным rusprofile, ООО «Логопарк «Солнечный»» зарегистрировано в мае 2016 года. Уставной капитал компании 10 тыс. рублей. Генеральным директором является Юрий Ермоленко. В общей сложности организация участвовала в 25 судебных делах на сумму 329 млн рублей.

По предварительным оценкам общая сумма частных инвестиций превысит 10 млрд рублей. Также 252 млн рублей было выделено из областного бюджета с целью создания инженерной инфраструктуры логопарка. По словам Александра Буркова, новый объект позволит не только обеспечить и качество продукции, но и обеспечить не менее 2,5 тыс. рабочих мест.

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