Мы живем в интересное время, когда происходит расширение привычных технологических горизонтов. Приблизить нас к будущему и подарить новый потребительский опыт способны электрокары. Несмотря на активные дискуссии «за» и «против», которые находят отражение в том числе на страницах «Континента Сибирь», для меня как автовладельца выбор очевиден.

С самого детства я интересуюсь автомобилями и активно слежу за их эволюцией. По счастью, у меня есть возможность не только читать про них, но и иметь в своем гараже лучшие из них, на мой субъективный выбор. Опираясь на свои ощущения, могу сказать, что сегодняшние автомобили, по большому счету, принципиально не отличаются от машин 10-летней давности. Конечно, любой автопроизводитель и дилер мне здесь возразят, приведут кучу аргументов в пользу того, что прогресс не стоит на месте. Я не спорю технологии совершенствуются и усложняются, эффективность растет, но любые изменения носят ожидаемый характер, и все это не дает принципиально нового потребительского опыта.

Поэтому массовая экспансия электрокаров, которая происходит в мире, ставит закономерный вопрос, готов ли я был бы отказаться в пользу них от своих действующих автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Изучив вопрос предметно и ознакомившись с аргументами сторонников и противников электрификации, я пришел к вполне однозначному выводу.

Впрочем, давайте по пунктам. На сегодня эксплуатационные расходы при владении электрокарами составляют на порядок меньше, чем у автомобилей с ДВС. Обычное ТО на моей BMW 5-Series, которое предусматривает замену масла, свечей, фильтров, а также впоследствии тормозных колодок и дисков, сегодня обойдется мне в сумму более 100 тысяч рублей. И это только регламентные работы. В то же время у электрокаров эксплуатационные расходы на порядок меньше. Да, могут возникать нюансы, связанные с электронной начинкой автомобиля, но, по большому счету, эффективность электрокаров с точки зрения расходов на 1 км пробега все равно неоспорима.

Вопрос эксплуатации электрокаров в условиях сибирской зимы, безусловно, важен для рассмотрения, тем более что мнения, как известно, здесь разнятся — одни ссылаются на заметное снижение эффективности батарей, так как законы физики никто не отменял, другие утверждают, что можно без проблем эксплуатировать электрокары и при температуре –40 °С. Я нашел результаты испытаний 50 серийных электрокаров, которые проводились в зимних условиях в Китае. В тесте на выносливость принимали участие 40 китайских моделей электрокаров и 10 западных — Tesla, Mercedes-Benz, Smart, Volkswagen и др. Исходя из результатов тестов, можно сделать вывод, что действительно при низких температурах до –28 градусов ни один из электрокаров не способен продемонстрировать заявленный пробег в 800 км на одной зарядке. Максимальный из зафиксированных результатов составлял 350 км. Также китайцы зафиксировали у электрокаров проблемы с климат-контролем — не всегда тепловые насосы корректно работали при низких температурах, но это больше проблема, связанная с электроникой. Но надо понимать, что и с автомобилями на бензиновом моторе и уж тем более дизеле в таких условиях тоже возникли бы проблемы. Поэтому для меня эти результаты не стали аргументом против электрокаров.

Другой важный вопрос — готовность инфраструктуры. Понятно, что сейчас, когда количество электрокаров не превышает 1% от всего объема регистрируемых автомобилей, текущих зарядных станций более чем хватает. И будет хватать еще некий продолжительный период, ведь массово пересадить население на электрокары нереально. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе вопрос, безусловно, будет набирать актуальность. Если даже все текущие АЗС города смогут заряжать электромобили, как прогнозирует Иван Беланов, то из-за скорости зарядки их все равно будет мало. Сейчас заправить автомобиль с ДВС можно за 1–2 минуты, особенно если у вас стоит мобильное приложение. Однако на зарядку электрокара уйдет не меньше часа, поэтому несложно посчитать, каким должно быть оптимальное количество станций. Наиболее удобным в такой ситуации, конечно, является вариант наличия своей собственной зарядной станции. Днем я оставляю свою машину на парковке одного из премиальных жилых комплексов Новосибирска и часто вижу, как один из жителей заряжает свой Nissan Leaf, поставив обычную розетку. Да, есть опасения относительно безопасности зарядки автомобиля в многоквартирных домах или гаражах, но от домашней сети вы не получите больше 15 кВт, поэтому если вы следите за своим автомобилем и стабильностью работы батареи, то не вижу здесь дополнительных рисков.

Но наличие собственной станции не поможет при передвижениях на большие расстояния. Вы должны быть уверены, что у вас на пути будет достаточное количество станций. Но если посмотреть, как все бывает на практике, то дело даже не в том, что самих станций мало, а в том, что из-за технических проблем они порой не работают, хотя вы на них рассчитываете. Это тоже нужно принимать во внимание. Поэтому я соглашусь с тем, что в этой ситуации гибридные автомобили являются более удобным вариантом, а чистые электрокары для дальних поездок пока совершенно бесполезны.

Однако если говорить про реальные, а не гипотетические условия эксплуатации, то я редко проезжаю в день более 150 км, и мне было бы вполне достаточно ежедневной ночной зарядки. Более того, 99% времени я, к сожалению, провожу в пробках. И хотя приятно иметь под капотом большое количество лошадиных сил, но объективная реальность такова, что при ежедневной эксплуатации прежде всего важен комфорт, эргономика. И этот необходимый минимум китайские автопроизводители вполне могут дать.

В чем я действительно вижу проблемы? Во-первых, для меня, как и для Петра Хомякова, пока неочевиден вопрос срока жизни батареи. По законам физики, чем более высоковольтная батарея, тем быстрее она разряжается, происходит деградация химических процессов. Если вы регулярно восполняете заряд, то риски меньше. Тем не менее, считать батарею вечной тоже нельзя. Понятно, что на несколько лет ее хватит, но что дальше? Поскольку батарея — главный элемент автомобиля, то от нее напрямую зависит остаточная стоимость электрокара. Не берусь предсказывать этот параметр: в текущей ситуации семь лет — это запредельный горизонт планирования. Но здесь, на мой взгляд, одним из выходов является возможность замены батареи вместо смены самого автомобиля. Тем более что по мере распространения электрокаров стоимость батарей имеет все шансы падать. Сами электромоторы, судя по промышленному оборудованию, могут работать годами, поэтому смена батареи способна дать вторую жизнь автомобилю.

Во-вторых, у меня остаются вопросы к сервисному обслуживанию автомобилей. Если вы покупаете новый автомобиль у официального дилера, то еще недавно могли рассчитывать на гарантийное обслуживание и наличие возможности решить любой возникающий вопрос. В принципе, такая возможность есть и сейчас, потому что за время присутствия европейских марок на российском рынке накопилось немалое количество специалистов, проходивших обучение, которые могут помочь. А как быть с китайскими электрокарами, которые ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта? Кто будет нести ответственность в случае наличия там проблем? Ведь не секрет, что у электрокаров часто бывают проблемы, связанные с некорректной работой электроники. О них в своей колонке говорил и Дмитрий Новиков. Но одно дело — европейские машины с примитивной электроникой, выпускавшиеся годами, и другое — новые китайские электрокары без авторизованных сервисных станций и без русифицированных интерфейсов. Самостоятельно разобраться в случае чего будет сложно. Поэтому это, безусловно, дает повод для размышлений. Тем более что альтернатив пока нет — ни Evolute, ни Voyah, ни Skywell в Новосибирске официально не представлены.

Что касается популярного в обсуждениях тезиса о том, нужны ли или не нужны России электрокары с учетом ее природных ресурсов, я не считаю, что здесь есть какое-то явное противоречие. Распространение электрокаров — это естественный, эволюционный процесс. Никто ведь не говорит, что к 2030 году в России не должно остаться автомобилей с ДВС. Это было бы маразмом. Я убежден, что обычные автомобили будут существовать в стране еще очень долго. Если они эффективнее в тех или иных условиях, то нелогично было бы отказываться от них. Вот, например, зачем на электричество переводить самосвалы в Кузбассе, работающие в карьерах? Это было бы абсолютно неразумным, ведь они прекрасно работают на дизтопливе, и при высокой стоимости машино-часа скорость заправки для них критически важна. Поэтому на рынке должны быть и электрокары, и автомобили с ДВС, чтобы каждый автовладелец мог сделать свой самостоятельный выбор. Если большинство выберет именно электрокары, то это потянет за собой и дальнейшее улучшение инфраструктуры. Именно в России сегодня есть все условия для развития электрокаров. Запасы угля, нефти в нашей стране огромные, плюс есть ресурсы гидроэлектростанций, поэтому совсем не обязательно пользоваться альтернативной энергетикой, как это делается в Европе. Поэтому генерации должно хватить для того, чтобы обеспечить энергией электрокары в условиях постепенного роста их проникновения.

В правительстве не случайно заложили электрокары в стратегию развития автопрома. И Россия, и Китай вынуждены быть догоняющими в сегменте автомобилей с ДВС. Это надо признать как данность. Но тот же Китай уже почти стал законодателем мод на рынке электрокаров. Мы видим, что пока Mercedes-Benz анонсирует в 2027 году очередную модель электрокара, она уже сейчас по своим характеристикам является устаревшей в сравнении с китайскими автомобилями. Производители из Поднебесной крайне быстро вводят новые модели, и эту гонку они уже заочно выиграли. Тем более что все китайские авто делаются на компонентной базе международных производителей, которую в том числе используют и европейские компании. Это дает им возможность собирать как из конструктора то, что нужно. И даже не выйдя пока на глобальный рынок, Китай осуществил электрическую революцию. У России точно так же есть шанс закрепиться на этом рынке и выпускать современный и конкурентоспособный на мировом уровне продукт. Именно поэтому в стране и заявлено производство электрокаров.

Но главное здесь, пожалуй, то, что готовность к электрокарам исходит не только от самих производителей и дилеров, но со стороны клиентов. Мне кажется, электромобили на сегодня достигли того уровня совершенства, чтобы спокойно и с удовольствием на них ездить. Даже без наличия дополнительных преференций в виде субсидий, снижения транспортных налогов и т. д. Поэтому лично я жду, когда в Новосибирске официально появятся те или иные китайские марки электромобилей с отлаженными каналами поставок, сервисными центрами с квалифицированным персоналом. В этом случае я бы с удовольствием стал владельцем электрокара, но сохранив при этом в гараже и привычный спорткар с ДВС.

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