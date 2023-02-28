Новосибирские учёные предложили изменить технологию перспективного лечения рака

Учёные Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) предложили заменить бор на литий при проведении бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), которая применяется для лечения онкологических заболеваний. Как заявили в учреждении, исследование, позволяющее реализовать эту идею на практике, сибиряки провели первыми в мире.

Как сообщили в пресс-службе института 28 февраля, опыты в рамках исследования специалисты ИЯФ СО РАН провели вместе с коллегами из Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАН.

Учёные пришли к выводу, что литий можно накопить в клетках опухоли в концентрации, достаточной для проведения лечения, и с такой однократной инъекцией вещества почки способны справиться. При этом во время терапии достигается более полное выделение энергии, чем при использовании бора, что повышает эффект от медицинских манипуляций.

«Уникальность проведённого исследования в том, что, несмотря на кажущуюся очевидность, такое исследование проведено впервые в мире (…) Известно, что 100% выделения энергии ядерной реакции в клетках опухоли можно достичь, заменив бор-10 на литий-6, но в силу ряда причин никто не проводил научных исследований для развития этой идеи», — говорится в релизе научного института.

Напомним, что к исследованиям в области бор-нейтронозахватной терапии сибирские учёные приступили в 2021 году.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей путём накопления в них стабильного изотопа бор-10 и последующего облучения эпитепловыми нейтронами. Клиники, где проводится такое лечение, в настоящее время работают в Японии, Китае и Южной Корее. В ближайшее время планируется открытие такого медучреждения ещё в ряде стран, в том числе в России.