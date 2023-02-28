Режим повышенной готовности из-за «ковида» вновь продляют в Новосибирской области

Меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции в рамках режима повышенной готовности населения продлены в Новосибирской области до 30 апреля. Такое решение принято после соответствующего предложения Роспотребнадзора на заседании регионального правительства накануне.

Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, на фоне роста заболеваемости «ковидом» в регионе предполагается продлить действие отдельных ограничений, в том числе «дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия», ещё на два месяца.

«Подписанные главой региона документы вносят соответствующие изменения в постановление правительства Новосибирской области №72-п и постановления губернатора №43 и 48 от 2020 года. В соответствии с документами действие дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации продлевается по 30 апреля 2023 года», — сообщили в правительстве региона.

О каких именно мерах идёт речь, не уточняется, однако, согласно указанным документам, в регионе рекомендуется, в частности, отменить проведение массовых мероприятий. Масочный режим в Новосибирской области сейчас также носит рекомендательный характер.

Отметим, что режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили на два месяца также в Омской области.

Как ранее сообщалось, в начале января эпидемиологи объявляли о появлении новой разновидности коронавируса «кракен». Тенденция к росту заболеваемости COVID-19 возобновилась в регионе в начале февраля. При этом в начале года в Новосибирской области также появились случаи заболевания корью.