Мобилизованный новосибирец вернулся домой из украинского плена

Житель Новосибирской области, попавший в плен на Украине во время выполнения боевых задач СВО, возвращён домой после переговоров – они состоялись при содействии уполномоченного по правам человека в регионе Нины Шалабаевой.

Обращение с просьбой посодействовать возврату мужчины направила уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой его сестра, сообщает сайт омбудсмена 28 февраля.

Как рассказала сибирячка в своём послании, её брат был мобилизован в сентябре 2022 года, его направили в зону СВО. 10 ноября мужчина перестал выходить на связь, а 29 ноября сослуживцы сообщили его родным, что он попал в плен.

Обращение сестры военнослужащего было направленно уполномоченному по правам человека в РФ, а также в Минобороны РФ. После этого между Россией и Украиной прошли переговоры, в результате которых состоялся обмен военнопленными. Из плена был возвращён в том числе житель Новосибирской области.

Напомним, что власти Новосибирской области планируют организовать для жителей региона систему информирования о родственниках, находящихся в зоне СВО.