На базе бывшего Посевнинского машиностроительного завода в Черепановском районе начнется производство продукции сельхозназначения. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и вице-спикер Майис Мамедов ознакомились с производством и планами руководства предприятия.

Ранее предприятие занималось машиностроением, выпуском топливозаправщиков и передвижных ремонтных автомастерских. Несколько позже одним из основных заказчиков стало МЧС, однако с 2018 года заказы от министерства перестали поступать, в связи с чем на производстве возникли финансовые трудности. В 2022 году завод перепрофилировали, теперь его основной деятельностью станет выпуск продукции сельхозназначения. Новый собственник – ООО МСК «Продмаш».

«Это предприятие прошло много этапов – и становление, и, по сути, развал, когда МЧС прекратило заказывать у них машины. Не смогли договориться, что-то не пошло. Я благодарен новым собственникам. Всегда предлагал сделать здесь производство сельхозмашин, сельхозоборудования. Сегодня здесь производят несколько типов сушилок, хотят приступить к производству дисковой бороны, двухоборотного плуга – это те сельхозмашины, которые востребованы нашими предприятиями. Думаю, они будут на порядок дешевле, чем мы привыкли за последние годы. По сути, это аналог импортного оборудования. Уверен, что на них будет спрос»,- прокомментировал председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

В настоящее время на заводе числится порядка 50 сотрудников. В планах руководства увеличить штаб до 150 человек.

По данным rusprofile ООО МСК «Продмаш» зарегистрировано в ноябре 2002 года. Основным видом деятельности является производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. С 13 декабря 2006 года руководителем компании числится Виктор Дорн.

Напомним, что в конце февраля Новосибирский приборостроительный завод представил новейшие образцы прицелов на международной выставке вооружений в Абу-Даби.