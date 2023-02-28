Депутаты Заксобрания Новосибирской области подвели годовые итоги развития Черепановского района

В Черепановском районе Новосибирской области подвели итоги 2022 года. По данным главы муниципального образования Сергея Овсянникова, по ряду показателей район продемонстрировал положительную динамику.

Итоги года подвели на торжественном собрании трудовых коллективов района, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона 28 февраля.

В мероприятии, которое прошло в Доме культуры Черепановского района, приняли участие председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, а также депутаты регионального парламента Майис Мамедов и Иван Мороз.

По данным главы Черепановского района Сергея Овсянникова, объём товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг в 2022 году в муниципальном образовании составил 7,8 млрд руб. – это почти на четверть больше, чем годом ранее. Валовое производство сельскохозяйственной продукции района по итогам прошедшего года достигло 7,7 млрд руб., что составляет 45% роста к уровню прошлого года. Инвестиции сельскохозяйственных предприятий района в 2022 году составили 1,1 млрд руб.

Как отметил в своём докладе Сергей Овсянников, в Черепановском районе активно развивается социальная сфера – строится жильё, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, модернизируются школы и больницы, благоустраиваются дворы. Кроме того, в 2022 году в муниципальном образовании завершили подготовительные работы, которые в этом году позволят подключить к газовым сетям более 1,5 тыс. домовладений в Черепаново, а также посёлках Посевная, Дорогино и Пятилетка.

«Всё, о чём рассказано в докладе главы района, делаете вы – люди, находящиеся в этом зале, ваши коллективы, которые трудятся сейчас на своих рабочих местах. Хочу поблагодарить вас от имени всех присутствующих здесь депутатов – Майиса Пирвердиевича Мамедова, Ивана Григорьевича Мороза за всё то, что вы делаете», — обратился Андрей Шимкив к представителям трудовых коллективов.

Спикер отметил, что на территории Черепановского района наращивает объёмы производства ряд предприятий, а благодаря слаженной работе местных властей с депутатами регионального парламента в муниципальном образовании появилась новая школа, планируется построить новые больницу и клуб, проводится газификация и строятся дороги.

«Уверен, что все принятые наказы будут выполнены», – сказал Андрей Шимкив.

Напомним, что в марте 2022 года Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и Черепановский район заключили соглашение о сотрудничестве.