Участникам СВО из Новосибирской области начнут выдавать сертификаты на реабилитацию с 1 марта

В Новосибирской области 1 марта стартует губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО». С помощью документа военнослужащие, получившие травмы и ранения, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию.

О нововведении рассказали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и министр труда и социального развития региона Елена Бахарева в ходе брифинга 28 февраля.

Как пояснил на мероприятии Сергей Нелюбов, проект включает в себя несколько направлений. Это социально-медицинская и психологическая реабилитация, трудоустройство и повышение квалификации, переобучение, а также оздоровительные услуги.

«Сертификат действует в течение года, услуги по нему будут предоставляться на территории реабилитационных центров, оздоровительных организаций. Для нас это пилотный межведомственный проект, организатор – министерство труда и социального развития региона, активное участие в разработке проекта принимали общественные организации», — сообщил вице-губернатор, подчеркнув, что по каждой ситуации будет проводиться индивидуальная работа, при этом необходимое содействие окажут всем участникам СВО, обратившимся за помощью на территории региона.

По словам Елены Бахаревой, лицензию на предоставление услуг по сертификату уже получили несколько организаций региона. Министр также подчеркнула, что проект направлен на укрепление здоровья, психологическую реабилитацию и возвращение к обычной жизни участников СВО.

«В каждом районе области определена структура, ответственная за эту работу – комплексный центр социального обслуживания населения. Для того чтобы воспользоваться сертификатом, нужно обратиться в МФЦ — очно или на портале МФЦ», — пояснила она.

Как отметила на брифинге председатель регионального штаба организации «Комитет семей воинов Отечества» Наталья Курина, проект был разработан быстро и своевременно. Она также рассказала, что все услуги, входящие в реабилитационный сертификат, обсуждались в том числе с самими участниками СВО. В дальнейшем комплекс этих услуг планируется расширять.

Для координации работы по реализации проекта в правительстве региона создана межведомственная комиссия. Реабилитационный сертификат можно будет получить в цифровом формате. Это позволит участникам СВО минимизировать сбор необходимых справок и бумаг.

Напомним, что жителей Новосибирской области планируется информировать о близких, находящихся в зоне СВО.