Администрация Красноярска заключила концессионное соглашение с компанией «Мовиста регионы Красноярск» по развитию электротранспорта. Соглашение будет действовать до 2042 года. Информация об этом появилась на сайте мэрии региона 27 февраля.

Согласно опубликованным документам, «Мовиста» предстоит приобрести 50 двухсекционных трамваев стоимостью 8,2 млрд рублей. Также компания будет обязана не позднее декабря 2025 года отремонтировать 16 километров действующих трамвайных путей и построить 30 километров новых, по предварительным подсчетам сумма затрат составит 14,8 миллиардов рублей.

Предложение о соглашении поступило от московской организации еще в августе 2022 года. Планируется, что документы по концессии без проведения конкурса будут подписаны в течение месяца.

Ранее на троги также подавала заявку красноярская компания ООО «СТК», однако комиссия отклонила ее. Как тогда заявили представили мэрии, причиной стало не соответствие компании законным требованиям.

По данным Rusprofile основной деятельностью ООО «Мовиста регионы Красноярск» является перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. Компании была зарегистрирована в апреле 2022 года. Руководителем организации числится Александр Советников.

Напомним, что в Новосибирске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» поступила партия новых троллейбусов. Девять троллейбусов на автономном ходу выйдут на линии 1 февраля.