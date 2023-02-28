В Новосибирске ушла из жизни актриса театра Афанасьева Ирина Денисова

В Новосибирске скончалась актриса театра Афанасьева Ирина Денисова. Об этом сообщило руководство театра 27 февраля.

Ирина Денисова окончила Новосибирское театральное училище в 1985 году, а в 1988 году пришла в недавно появившейся театр Афанасьева. Более чем за 30 лет работы Ирина успела сыграть в большом количестве спектаклей, коллектив актрисы отметил, что «в каждой её роли была глубина переживания, настоящая боль и нерв».

«Одной из ярких побед НГДТ стало получение гран-при за спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» на III Международном театральном фестивале городов-побратимов «Подмосковные вечера» (Мытищи, 2007). Ирина Денисова исполнила в этом спектакле одну из ярких ролей – роль Марселины. А роль Миссис Гиббс в спектакле «Наш городок», на которую Ирина Денисова была назначена срочным вводом, в ее исполнении обрела новые краски и особое, уникальное звучание», — сказано в сообщении театра.

Весь коллектив театра выражает искренние соболезнования родным артистки. Прощание с Ириной Денисовой пройдет 28 февраля 2023 года в соборе Александра Невского.

Напомним, что в конце января этого года умер бывший главный архитектор Новосибирской области — заместитель министра строительства Новосибирской области и бывший главный архитектор Томска Александр Авсейков.