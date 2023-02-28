Эксперт «МегаФона» рассказал, как сэкономить память смартфона

Смартфон уже давно перестал быть только телефоном, мы активно пользуемся приложениями, делаем фото и снимаем видео. Тем не менее контент быстро заполняет свободную память гаджета, замедляя его работу. Как разгрузить память смартфона чтобы повысить его производительность, рассказал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Самый простой способ освободить память смартфона – это перенести всю информацию на компьютер или съемный носитель. Однако для активных пользователей оптимальным будет использование облачных хранилищ.

«Любой смартфон можно настроить таким образом, чтобы фото и видео файлы автоматически сохранялись в облачном хранилище. Перенесенные в облако данные можно больше не хранить на смартфоне и удалить. Таким образом вы освобождаете память, сохраняете возможность скачать любимые кадры в любой момент заново, а также получаете к ним доступ с любого устройства, используя свой аккаунт», — говорит Александр Джакония.

Файлы, которые мы получаем через мессенджеры тоже занимают много места из-за включенной по умолчанию функции автозагрузки. Для того чтобы сэкономить память на устройстве функцию автозагрузки можно отключить, а уже сохраненные файлы удалить. Например, в настройках Telegram это можно сделать в разделе «Данные и память», в настройках WhatsApp – «Данные и хранилище». Также во время работы любого приложения на смартфоне сохраняется кэш – временные файлы, которые нужны для более быстрой загрузки. Частое использование приложений приводит к увеличению объемов сохраняемого кэша, почистить его можно через настройки смартфона.

«Чтобы сэкономить время и не блуждать по настройкам смартфона, можно установить сервисное приложение для очистки памяти, которое самостоятельно анализирует и систематизирует всю имеющуюся в смартфоне информацию, выявляет тяжелые и малоиспользуемые файлы чтобы пользователю было легко их удалить, а также следит чтобы смартфон не перегревался. Подобных программ довольно много как для Android, так и для iOS систем, но важно устанавливать их только от проверенных разработчиков», — объясняет Александр.

Также одним из вариантов может стать сброс телефона до заводских настроек. Как отметил Александр, подобную процедуру имеет смысл делать если гаджет находится в ваших руках более полутора лет. Конечно, не стоит забывать про создание резервной копии, чтобы важная информация осталась с вами и после чистки.