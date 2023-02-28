Авиакомпания «Аэрофлот» планирует запуск прямых рейсов из Новосибирска в Анталью. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первый полет должен пройти 27 апреля в 08:50, стоимость перелета в одну сторону на человека без багажа составит чуть более 53 тыс. рублей. Изначально, как сообщили в компании, в неделю будет проходить 4 рейса, однако уже с 29 мая частота перевозок увеличится до 6 в неделю.

«Благодаря новому маршруту у жителей Сибирского федерального округа появилась возможность прямых перелётов рейсами Аэрофлота к популярному турецкому курорту»,- сказано в сообщении.

Авиарейсы будет осуществляться на самолетах Boeing 737-800. Внутри салона лайнера 20 кресел класса бизнес и 138 — класса эконом. Ранее рейсы Новосибирск-Анталья проходили только с пересадками, полет занимал от 10 до 12 часов. Длительность нового маршрута составит 6 часов 45 минут.

Ранее мы писали, что авиакомпания S7 планирует запуск прямых рейсов из Новосибирска в Дубай на регулярной основе.