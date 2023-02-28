В Омске заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства обвиняют в получении взятки на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

«Заместитель министра Владимир Сычев, имевший долги в общей сумме более 2 млн рублей получил от предпринимателя Дмитрия Шестакова взятку в размере 1 млн 900 тыс. рублей за общее покровительство деятельности коммерческой организации и решение вопросов о своевременной оплате работ по контактам, а от другого предпринимателя — взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие в решении вопроса о прекращении искового производства в интересах взяткодателя», — сказано в сообщении.

Вместе с этим бывшего чиновника обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, наказание — арест до трех месяцев). По версии следствия, Сычев допустил срыв сроков строительства четырех школ и трех детских садов, которые возводились в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». К моменту завершения расследования данные объекты так и не были сданы эксплуатацию.

Свою вину по предъявленным обвинениям Сычев не признал. На имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 20 млн рублей, был наложен арест. Также уголовное дело завели на предпринимателя Дмитрия Шестакова, его обвиняют по ч.5 ст. 291 (дача взятки) УК РФ, расследование в отношении еще одного взяткодателя в настоящее время продолжается.

Напомним, что экс-главе управления капстроительства Новосибирской области Владимиру Мурзину в начале февраля был оглашен приговор суда. По версии следствия, Мурзин передал информацию о тендере на строительство детского сада в селе Марусино до объявления торгов.