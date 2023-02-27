В Новосибирске пройдет «Гастротур» по 5 концептуальным заведениям

Основанная Максимом Трофимовым новосибирская компания «Аквабайт», которая является партнером iiko и организатором таких мероприятий, как «Рестобосс», «Море технологий», «DАЧА», проводит 2 марта «Гастротур». В ходе мероприятия 15 рестораторов смогут посетить интересные заведения Новосибирска и узнать историю их создания напрямую от владельцев.

Ранее компания «Аквабайт» проводила «Гастротур» в рамках форума «Рестобосс», который проходил в начале 2023 года. Его участники посещали кафе-кондитерскую Kook, пивной бар-магазин Barbara Bus, ресторан Brasserie Lambic, «Руки Вверх Бар», гастробар POKE TOP.

«Нас много раз просили сделать «Гастротур» самостоятельным мероприятием и этот день настал. 2 марта мы отправляемся в новое путешествие по 5 концептуальным заведениям города», – отметили в компании «Аквабайт».

На этот раз речь пойдет о новом грузинском ресторане «Южане-Горожане», открывшемся в БЦ «Премьер-Плаза» на улице Кирова. Участники смогут попробовать фирменные хинкали, а также почувствовать аромат свежеиспеченного хачапури с сыром из собственной сыроварни. Также участники посетят заведения холднга Friends Orchestra – мексиканский бар Taqueria del centro и современный винно-аперитивный бар Ruby Aperitifs and Wines на улице Ленина. Еще одним пунктом «Гастротура» станет Polla Vina – кафе с винным диспенсером самообслуживания и отличным видом на набережную благодаря своему расположению в микрорайоне «Европейский берег». Также участники посетят уютный ресторан «GUSI в городе» Сергея Цуркана с открытой кухней с собственной пивоварней.

Гастротур продлится с 13.00 до 19.00, а с 19:00 до 21:00 участников ждёт Fuck Up Resto Real Story – стендап рестораторов, который высоко оценили посетители последнего «Рестобосса». Участники ресторанного рынка поделятся историями своих провалов и способами, которые помогли преодолеть все сложности.

Купить билеты и узнать подробности о мероприятии можно на сайте.

Количество мест ограничено.

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