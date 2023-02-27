Футбольный клуб «Новосибирск» на сборах в Белеке опробует новобранцев из Крыма, Белгорода и ЦСКА

Футбольный клуб «Новосибирск» проводит тренировочный сбор в Турции. В ходе выезда команда под руководством нового главного тренера Дениса Бояринцева играет контрольные матчи, просматривает потенциальных новичков, заключает контракты. Подробности подготовительного этапа рассказал «Континенту Сибирь» пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.

В Турции новосибирская команда базируется в регионе Белек провинции Анталья, в отеле TUI MAGIC LIFE MASMAVI (5 звёзд), для тренировок использует инфраструктуру одного из многочисленных местных футбольных центров, построенных именно для учебно-тренировочных задач. Соседи по отелю, команда из Германии, не проявляет в отношении футболистов из России актов неприязни и агрессии, никаких конфликтов в ходе проживания не было. «Стоимость сборов в Турции не сильно дороже выходит, чем арендовать здесь СК «Заря» и гостиницу, зато всегда можно найти хороших соперников для спаррингов», — пояснил Дмитрий Кондратьев.

В ходе контрольных спарринг-матчей в Турции ФК «Новосибирск» уступил клубу «КАМАЗ», дважды сыграл вничью с «Чертаново», обыграл казахстанский «Туран». 28 февраля состоится встреча с молодежкой московского «Спартака».

Команда находится на сборе в составе более 20 игроков со всеми новичками, за исключением двух футболистов, оставшихся в Новосибирске из-за незначительных травм. Последними новобранцами клуба, о контрактах которых объявлено уже в ходе сборов или накануне стали: 20-летний защитник Юрий Кудреватый, ранее выступавший в команде «Салют Белгород» (текущая стоимость по данным портала transfermarkt.world составляет 150 тыс. €); 22-летний нападающий Антон Пенчелюзов из ялтинского «Рубина», в составе которого играл в чемпионате Крыма (transfermarkt.world — данные о стоимости отсутствуют); 24-летний вратарь Дмитрий Герасимов, воспитанник Академии ЦСКА (transfermarkt.world — 175 тыс. €). Главной звездой новосибирского клуба является его главный тренер — бывший игрок сборной России, призер чемпионатов России в составе московского «Спартака» и казанского «Рубина», Денис Бояринцев.

Турецкий сбор ФК «Новосибирск» — это второй этап подготовки к сезону. Первый прошел в Новосибирске, а третий пройдет в Москве с 13 по 26 марта. Ближайший официальный матч команда проведет 2 апреля в Омске против соседа по турнирной таблице, местного клуба «Иртыш».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что Кузбасс вложил 3,6 млрд рублей в подготовку к международным играм «Дети Азии».