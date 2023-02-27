В президиуме Сибирского отделения РАН прошло рабочее совещание по вопросу о передачи Центрального пляжа в Академгородке в пользование, а затем и в собственность города Новосибирска. Об этом сообщает «Наука Сибири» со ссылкой на заместителя управляющего делами СО РАН по имущественным вопросам Наталью Ищенко.

Процесс передачи начался еще в 2021 году после соглашения между Сибирским отделением РАН и мэрией Новосибирска. Согласно договоренности, территория пляжа должна перейти в безвозмездное пользование «Дирекции городских парков» сроком на 3 года. После согласования с Росимуществом и РАН пляж, коммуникации и ближайшие дороги перейдут в распоряжение муниципалитета.

«Мы уверены, что согласованные действия всех заинтересованных лиц позволят в оптимальные сроки решить проблему передачи Центрального пляжа Академгородка в собственность города Новосибирска»,- прокомментировал ситуацию управляющий делами СО РАН Владимир Щенятский.

Как отметила Наталья Ищенко, двухэтапный порядок передачи обусловлен действующим законодательством. По итогу рабочего совещания Сибирское отделение РАН еще раз отправило в учреждения мэрии на подписание договоры безвозмездного пользования.

Ранее мы писали, что в Новосибирске пройдет реализация пяти крупных инвестиционных проектов в рамках создания туристического кластера «Обские парки». Общая сумма инвестиций составит более 11 млрд рублей.