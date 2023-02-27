В Новосибирске продолжаются дискуссии вокруг реализации проекта «СмартСити». Как ему развиваться дальше, какие барьеры стоят на его пути, и какие важные факторы нужно принимать во внимание на текущем этапе – в материале «Континента Сибирь».

Ранее «Континент Сибирь» уже рассказывал о проекте строительства «СмартСити» между Кольцово и Новосибирским научным центром. История проекта, направленного на обустройство пространства между Академгородком и Кольцово, началась еще в 2018 году как часть программы «Академгородок 2.0». Но за эти годы он перерос в нечто более самостоятельное, вышел на достаточно продвинутую стадию: в частности, подписано поручение о назначении Агентства жилищного строительства оператором развития территории, на которой предполагается возведение объектов «СмартСити». Готовность инвестировать в него, по словам генерального директора АО «Академпарк» Дмитрия Верховода, есть и у сибирского бизнеса. «Континент Сибирь» ранее писал, что в рабочую группу по проекту вошли в том числе основатель ГК «Мета» Владимир Мартыненков, основатель TS Group Александр Бойко, генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков и другие новосибирские предприниматели.

Как должно происходить дальнейшее развитие проекта, какое он имеет значение для Академгородка, и чем вообще «умный» город отличается от «безумного» – обсуждали в конце февраля участники очередного заседания Клуба межнаучных контактов СО РАН, на котором побывал корреспондент «Континент Сибирь».

Напомним, речь идет не просто о еще одном жилмассиве с жильем комфорт-класса на окраине мегаполиса. Одна из главных проблем развития Академгородка – отток талантливой молодежи, это признают все. Новосибирский государственный университет создавался как «кузница кадров» для сибирской науки (теперь эту задачу хотят распространить и на высокотехнологичное производство, о развитии которого в восточной части страны говорят уже не первый год). Но ежегодно значительная часть выпускников НГУ уезжает в Москву, Питер или за границы страны. И строительство нового кампуса университета никак на это не повлияет.

Да и программа развития Новосибирского научного центра, как отметил недавно ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук в ее нынешнем виде недостаточна для удержания, а тем более привлечения талантливой молодежи в Академгородок. «Вопрос трудоустройства молодых специалистов важен и сегодня его решают по мере сил… Но мы не сможем удержать молодежь, если не будем решать жилищную проблему, развивать социальную инфраструктуру», – подчеркнул он.

На заседании эту тему подробно развернула председатель совета директоров НП «СибАкадемСофт» Ирина Травина. Она напомнила, что в развитие социальной инфраструктуры здесь не вкладывались десятилетиями. В итоге, если сравнивать с центральными районами города, здесь заметно хуже состояние дорог, коммунальных сетей, благоустройства дворов, хуже ситуация с поликлиниками и общественным транспортом. «Часто говорят, что Академгородок – это город-лес, но как-то упускают из вида, что леса вокруг много, а парковых рекреационных зон практически нет. Не лучше ситуация и для любителей активного отдыха – в Академгородке нет нормального общедоступного стадиона, и чтобы заниматься спортом, надо проситься на стадион НГУ», – констатировала она.

На нехватку пространства жалуются и со стороны того самого высокотехнологичного бизнеса, развивать который здесь предполагается. «Здесь находится «Академпарк», крупнейший на сегодня научно-технологический парк в стране, где строят ещё 63 тысячи квадратных метра новых площадей. Но где люди будут жить? Раньше я считал, что эту задачу нужно и можно решать внутри территории самого Академгородка, за счет практически нефункционирующих промплощадок советской эпохи. Но теперь пришел к пониманию, что, если нам нужно развитие, надо уходить на новую площадку», – рассказал генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

Существующий проект «реновации нижней зоны Академгородка предусматривает снос старых двухэтажных домов и строительство на их месте высоток в 15-18 этажей. И если с первым никто не спорит, то вторая часть этого плана вызывает обоснованную критику. Транспортная и коммунальная инфраструктура Академгородка скорее всего не справится с возросшей нагрузкой, а значит пробки и проблемы с водоснабжением. Плюс плотная жилая застройка отнюдь не сделает Академгородок более привлекательным для жизни местом, скорее наоборот. Такая застройка не гарантирует и того, что жилье в Академгородке станет доступным, а именно высокие цены на квартиры становятся подталкивают молодых специалистов к переезду в другие города. Это, кстати, проблема не только Академгородка. Дорогие квартиры вкупе с малым количеством предложений называют одной из причин, по которой распиаренный на всю страну казанский «городок айтишников» Иннополис на сегодня заселен едва ли на треть от запланированной численности.

Решить многие из перечисленных проблем получится с помощью «СмартСити». Но для этого он должен стать не просто новым жилмассивом. «Когда в 1960 – начале 70 мы, будучи молодыми людьми приезжали в Академгородок – он казался нам чем-то необычным, уникальным городком ученых, как будто перенесенным в привычную нам реальность из будущего или другого мира. И конечно нам хотелось остаться жить и работать в таком месте. Чтобы удержать свою молодежь и привлекать таланты из других мест, «СмартСити» должен стать таким же уникальным местом, вторым Академгородком», – заявил модератор заседания Клуба, заместитель председателя СО РАН по развитию Новосибирского научного центра, д.м.-ф.н. Сергей Сверчков.

И судя по тому, что рассказал один из авторов проекта, директор архитектурного бюро «Амбилюкс» Юрий Чаплыгин, «СмартСити» вполне может стать таким местом. В новом городе предполагается реализовать целый комплекс идей, которые для российского градостроительства являются чуть ли не революционными. Причем, реализовать именно в комплексе, чтобы они дополняли и усиливали друг друга. Это и разделение планировки на зоны таким образом, чтобы пешеходные маршруты практически не пересекались с автомобильными, и крытые переходы между объектами социальной инфраструктуры и жилыми районами, которые позволили бы и в зимнее время совершать короткие прогулки без теплой верхней одежды, и аэроэстакадный общественный транспорт вместе с развитой сетью велодорожек, и многое другое. Как отметили другие участники заседания, «фишка» проекта в комплексном подходе к развитию территории. Здесь люди будут и работать, и жить, причем в комфортных условиях. А значит – все объекты надо возводить не только в рамках единого проекта развития территории, но и фактически одновременно. Иначе говоря, сколько построили жилья, столько же к тому же времени должно быть создано рабочих мест и к этому же времени должна быть социальная, транспортная, прочая инфраструктура, рассчитанная именно на это количество людей. Одновременно необходимо проработать механизмы льготной ипотеки для юридических лиц – научных и инновационных организаций и компаний, регистрируемых на его территории, что позволит заметно ускорить процесс «заселения» нового района. Такой подход для наших застройщиков в настоящее время тоже можно смело называть если не революционным, то инновационным уж точно. Хотя, если вспомнить историю, то первый Академгородок строился именно так.

Понятно, что такой глобальный проект реализовать будет непросто. Но вполне возможно, при соблюдении ряда условий.

Сами по себе механизмы финансирования таких масштабных строек у нас есть, равно как и опыт их использования, отметил Дмитрий Верховод. «Я имею в виду, прежде всего, закон о комплексном развитии территорий. Он позволяет запустить такое развитие в максимально короткие сроки. А также – целый ряд инвестиционных механизмов, которые были запущены в последнее время. Кстати, вторую очередь Академпарка мы будем строить с помощью одного из них, так называемых бюджетных кредитов. Так что, проверено на практике – механизмы работают», – подчеркнул он.

Несколько раз в ходе заседания Клуба прозвучало, что и для вхождения в подобные программы, и для их успешной реализации необходимо получение Академгородком статуса самостоятельной административно-территориальной единицы.

Важное влияние на судьбу «СмартСити» (да и Академгородка в целом) окажет ход реализации другого большого инфраструктурного проекта – строительства Восточного объезда. Сегодня оно ведется фактически до перекрестка с дорогой в Кольцово. И если не продолжить строительство до выхода на Чуйский тракт, то сброс транспортного потока через Академгородок парализует там траффик и сделает невыполнимым целый ряд задумок планировщиков, напомнила в своем выступлении Ирина Травина. Да и в целом – серьезно осложнит жизнь его потенциальным жителям.

Еще одна важная вещь, о которой говорили Ирина Травина и Дмитрий Верховод – механизм контроля над соблюдением принципов, которые изначально закладываются в концепцию «СмартСити», защиты от их «редактирования» застройщиками и местными чиновниками в угоду собственным интересам. Возможно, потребуется создать некий наблюдательный совет по развитию территории, наделив его соответствующими полномочиями. И переговоры о создании такого органа уже ведутся с представителями АЖС и руководства области.

Задачи серьезные, но вполне решаемые. Да и в целом проект выглядит не так фантастично, как идея построить несколько новых больших городов в Сибири, о которых ранее говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. А результаты от развития уже имеющегося в Академгородке потенциала экономика страны ощутит заметно скорее. Реализация проекта предполагает две очереди. Первая будет строиться в границах Новосибирска (вплоть до 2035 года). На этом этапе в «СмартСити» появится Центр инновационных IT-технологий (3 га), научно-технологический парк в сфере биотехнологий (2,67 га), внедренческая зона I-PARK Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ; территория развития НИИ Технопарка займет 23 га), служебное жилье ФИЦ ФТМ и миннауки НСО (22 га), а также транспортно-пересадочный узел, многофункциональный конгресс-холл, школа, детский сад, IT-долина «Каньон», деловой центр I-CITY («СибАкадемСофт») и Новосибирский инновационный научно-технологический центр (НИНТЦ 1). Вторая очередь (2025–2035 годы) предполагает строительство жилого района «СибАкадемСофт», школы, транспортно-пересадочного узла, IT-университета, скверов и парков, а также второй очереди НИНТЦ.