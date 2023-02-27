В Новосибирской области пройдет масштабная проверка системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сработают сигналы электросирен и системы оповещения населения. Проведение комплексной проверки пройдёт с прерыванием вещания программ телерадиоканалов и их замещением сигналом гражданской обороны»,- сказано в сообщении.

Мероприятия назначены на 1 марта. Оповещение начнется в 10.40 по местному времени. Власти рекомендуют жителям соблюдать спокойствие.

Ранее в Новосибирске был введен режим ЧС из-за взрыва газа в доме на улице Линейной. Здание планируют признать аварийным 14 февраля.

Напомним, что 22 февраля сразу в нескольких регионах России в результате хакерских атак по радиостанциям прошло экстренное сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.