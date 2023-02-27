В Новосибирске построят станцию для техобслуживания Sukhoi Superjet 100

В Новосибирске запланировано строительство станции технического обслуживания для Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Информация об этом появилась в официальном Тг-канале ВЭБ.РФ.

«Новые терминалы аэропортов замечают все, но для перелетов важны не только они. Поэтому во многих городах страны откроются станции для техобслуживания российских Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Оба лайнера были выпущены при поддержке ВЭБ.РФ»,- сказано в сообщении.

Также новые комплексы в этом году построят в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре. В 2026–2027-ом в московском Шереметьево, а до 2030 года станции планируют ввести в эксплуатацию во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Пензе, Новосибирске, Улан-Удэ и Чульмане.

В Госкорпорации отметили, что на новых станциях будет возможность проводить не только техобслуживание, но и заниматься ремонтом или доработкой бортов.

Напомним, что авиакомпания S7 Airlines планирует запуск прямых рейсов из Новосибирска в Дубай. Старт рейсов запланирован начиная с 17 марта.