Игорь Кобзев прокомментировал обращение иркутских солдат к президенту страны

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев взял под контроль ситуацию с мобилизованными из Иркутской области 1439-го полка. Ранее в видеообращении президенту РФ Владимиру Путину они утверждали, что их отправляют в штурмовые подразделения без подготовки, а также ссылались на репрессии в случае отказа.



«Нас передали в подчинение Первой Славянской бригаде ДНР, где из нас, солдат территориальной обороны, за один день сформировали штурмовые подразделения. Без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов, разведки. На убой. Фамилии и звания командиров мы не знаем, так как они их нам не говорят», — говорилось в видеообращении.

В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после распространения видео в соцсетях заявил, что держит ситуацию на контроле. «По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439, обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле», — заявил в своем ТГ-канале глава региона.

Напомним, что ранее группа мобилизованных из 504-го танкового полка города Омска обращалась к президенту РФ с жалобой. Солдаты говорили, что их якобы заставляют оплачивать бензин, а также могут отправить в зону боевых действий без переподготовки. Ситуацию комментировал губернатор Омской области Александр Бурков.