Государственный департамент США опубликовал очередной список санкций против российских предприятий и должностных лиц, в котором, среди прочего, ввел заградительные меры для глав всех сибирских регионов, без исключения. Основанием для этого был указан «призыв граждан на ***** [СВО] в Украине», что является должностной обязанностью глав субъектов Федерации.

«Ознакомился с санкционным списком Госдепа в который меня включили. Что могу сказать, я оказался в компании достойных и уважаемых людей. Интересно, на Западе или в США, кто-то вообще задумывается о роли этих персональных санкций? – написал в своем ТГ-канале губернатор Омской области Александр Бурков. – Видимо, в их картине мире они должны создавать неудобства и как-то ухудшать состояние дел. Но в реальности всё выглядит иначе. Эти санкции абсолютно бессмысленны. Они лишь подтверждают правильность того, что мы делаем».

Кроме него, в новый санкционный список попали еще шесть глав сибирских регионов: Сергей Цивилев, Владимир Мазур, Игорь Кобзев, Валентин Коновалов, Владислав Ховалыг и Олег Хорохордин. Андрей Травников, Виктор Томенко и Александр Усс в этот список не были включены потому, что они попали под аналогичные санкции двумя месяцами ранее. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на вопрос журналистов о том, что он думает по поводу санкций, сказал, что ему все равно, поскольку иностранных активов у него нет и отобрать у него нечего. И добавил: «Госдеп не успевает писать бумаги, почему-то всего 29 губернаторов попали, а остальные нет».

Помимо должностных лиц в список был включен ряд предприятий, среди которых – ОАО «Новосибирский завод Электросигнал». Основание было сформулировано так: «За деятельность и в технологическом секторе экономики Российской Федерации в области разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры для различных отраслей промышленности России и сфер деятельности, в том числе для силовых структур».