Признать банкротом ООО «Гусинобродский кирпичный завод» потребовала ФНС по Новосибирской области. Предприятие связано с депутатом Законодательного собрания региона 6-го созыва Олегом Мирошниковым.

ФНС по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании банкротом ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Сумма исковых требований составляет более 880 тыс. рублей — именно на эту сумму недосчитались инспекторы налогов от предприятия.

Согласно данным rusprofile.ru, директором компании является бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Мирошников, учредителями — Ирина Кулешова и Лян Гошэнь. Уставный капитал составляет 68,7 млн руб. По итогам 2021 года выручка организации упала на 40% — до 53 млн руб.

Напомним, что ранее ФНС уже неоднократно требовала признать ООО «Гусинобродский кирпичный завод» несостоятельным. В 2020-м году — долг налоговой составил почти 9 млн руб., в 2021-м — более 10 млн руб. В отношении бывшего директора завода Ирины Нестеренко было возбуждено уголовное дело по статье о сокрытии налогов в особо крупном размере. В конце декабря 2020 года материалы дела были переданы в суд.

Помимо кирпичного завода, Олег Мирошников является директором и соучредителем строительной фирмы «Арго». Застройщик построил микрорайон Олимпийской славы, «Дом на Островского», а также торговый центр LEXX в Новосибирске. В мае прошлого года ФНС также требовала признать компанию банкротом.