Киностудия «Союзмультфильм» выиграла у новосибирского бизнесмена суд по поводу незаконного использования изображения волка из мультфильма «Жил-был пес».

Представитель киностудии «Союзмультфильм» зафиксировал в Новосибирске факт нарушения авторских прав собственника. Предметом спора, как пишет «Новая Сибирь», стал зарегистрированный в Роспатенте товарный знак с изображением волка из популярного мультфильма «Жил-был пес» (снят в 1982 году режиссером Эдуардом Назаровым по украинской народной сказке «Серко». — «КС»).

Изображение волка с подписью «Ну ты заходи, если что» — распространенный интернет-мем — оказался зарегистрированным товарным знаком. Представитель собственника нашел его на кружке в Кировском универмаге на улице Петухова, сделал покупку, которую снял на видео, а также сохранил кассовый чек.

Суд, установив права заявителей на изображение и отсутствие у предпринимателя разрешения на его использование, обязал продавца выплатить компенсацию в 20 тысяч рублей и судебные расходы. В итоге сумма штрафа стала ниже изначально заявленного требования в размере 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Новосибирске разместили объявление о продаже рецептуры, обучения и технологии производства напитка Coca-Cola.