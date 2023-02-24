В управлении пассажирских перевозок рассказали о планах развития городского транспорта в Новосибирске

Управление пассажирских перевозок отвечает за работу муниципальной маршрутной сети городского транспорта. О планах развития этого направления рассказал «Континенту Сибирь» заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе в планах управления обновление и модернизация подвижного состава, а также продолжение оптимизации маршрутной схемы Новосибирска. Прежде всего это касается троллейбусов.

«По программе «Безопасные качественные автомобильные дороги» предусмотрена компенсация из федерального бюджета по 12,2 млн рублей за каждую машину. Это лизинговое соглашение, но с компенсацией. 9 троллейбусов пришло в декабре 2022 года, остальные 49 запланированы на 2024 год. Стоимость одного троллейбуса получается около 30 млн руб. По программе «Сбер Лизинг» заключен договор на поставку 120 троллейбусов в течение 2023 года. Поставки запланированы с июня до конца года. Здесь нет компенсации, поэтому троллейбус обходится примерно в полтора раза дороже. Название новых машин — электробусы с динамической подзарядкой. Это значит — с подзарядкой от контактной сети во время движения, они могут отъезжать от сети на расстояние до 10 км. В связи с этим переформатируется маршрутная схема города — вместо создания новых маршрутов планируется удлинять существующие. Из 13 существующих маршрутов планируется удлинить 7, до новых бурно развивающихся жилмассивов города», – рассказал Михаил Никулин.

Также в 2023 году в Новосибирске будет продолжена модернизация парка трамваев, которая поэтапно проходит с 2017 года в рамках совместного с Республикой Беларусь предприятия «Белкоммунмаш-Сибирь».

«Из Минска поступает кузов первой комплектности с кабельной разводкой, сиденьями, поручнями, дверьми, остеклением. В Новосибирске на этот кузов навешивается электрическое оборудование, тяговое, информационное, системы управления — всё местных новосибирских производителей. Капитально ремонтируются ходовые части старых вагонов и подкатываются под новый кузов. Фактически это новый трамвай. Формально это модернизация с заменой кузова. Таким образом уже сделано 42 трамвая. В 2023 году мы модернизируем ещё 10 трамваев, а с 2024 года планируем перевод модернизации на более новую модель кузова, которая уже производится в Минске. Она более обтекаемая и современной формы. Такая модернизация трамвая обходится в 22 млн руб., при стоимости новой современной четырехосной трамвайной модели от 70 млн руб.», – пояснил Михаил Никулин.

Напомним, что ранее в департаменте транспорта мэрии Новосибирска подвели итоги 2022 года.